Königsklasse
Champions League: Dieser Hammer-Gegner wartet auf den FC Bayern im Halbfinale
Aktualisiert:von ran.de
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Champions League: "Voodoo!" Auslosung schlägt im Netz hohe Wellen
Videoclip • 02:09 Min
Im Viertelfinale der Königsklasse wartet auf den FC Bayern Real Madrid. Im Halbfinale würde auf jeden Fall ein harter Brocken warten. Wie würde der Weg ins Finale aussehen?
Der FC Bayern München hat in der laufenden Saison große Pläne – auch in der Champions League. Nach dem Viertelfinal-Aus in der Vorsaison soll in diesem Jahr wieder der Finaleinzug gelingen. Alles andere als ein einfaches Unterfangen, blickt man auf den möglichen Weg der Münchner.
Nach dem ungefährdeten Weiterkommen gegen Atalanta Bergamo im Achtelfinale wartete im Viertelfinale Real Madrid. Im Bernabeu Stadion siegten die Münchner mit 2:1 und verschafften sich eine glänzende Ausgangsposition fürs Rückspiel.
FC Bayern: Nächste Gegner - der mögliche Weg ins Finale
Gelingt es den Münchnern, sich gegen den Klub aus der La Liga durchzusetzen, würde bereits im Halbfinale der nächste absolute Kracher warten. So würden die Münchner auf PSG treffen. Die Franzosen konnten sich in ihrem Viertelfinale souverän gegen Liverpool durchsetzen.
Im Finale würde dann zu einem Duell mit Atletico Madrid bzw. dem FC Arsenal oder Sporting Lissabon kommen. Reals Stadrivale setzte sich mit 2:0 und 1:2 gegen den FC Barcelona durch. Arsenal geht mit einem 1:0-Sieg ins Rückspiel gegen Sporting.
Ausgetragen werden die Hinspiele der Halbfinals am 28./29. April und am 5./6. Mai, das Endspiel steigt am 30. Mai in Budapest.
Auch interessant: Champions League: Mit diesen Ergebnissen kommt der FC Bayern gegen Real Madrid weiter
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