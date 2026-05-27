Wer holt sich den größten Titel im europäischen Vereinsfußball? So verfolgt ihr das Finale PSG vs. Arsenal in der Champions League im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker.

Das Finale in der Champions League rückt immer näher! Stattfinden wird es zum ersten Mal in Budapest. In der ungarischen Hauptstadt fungiert die Puskas Arena als Austragungsort.

Im Endspiel trifft Paris Saint-Germain auf den FC Arsenal. Die Pariser setzten sich knapp im Halbfinale gegen den FC Bayern durch. London reichte ein Remis und ein Heimsieg gegen Atletico Madrid

ran hat alle wichtigen Informationen zum Finale in der Champions League zusammengefasst.