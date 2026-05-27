Jetzt live Jetzt live • Fussball DFB-PK mit Nagelsmann und Völler HIER IM LIVESTREAM Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

Zum Auftakt des Trainingslagers der Nationalmannschaft äußern sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler zur Situation des DFB-Teams. Hier könnt ihr die Pressekonferenz aus Herzogenaurach im Liveticker verfolgen.

Neuer wird gegen Finnland nicht spielen Nagelsmann über Rückkehr von Neuer: "Er kennt ja alle. Er ist kein Neuling, sondern ein Rückkehrer. So haben wir ihn auch begrüßt. Mit Manu sind wir besser als ohne Manu. Wir sind froh, dass er für uns spielt. Wir haben aber entschieden, dass er Sonntag noch nicht spielt, damit er noch etwas Ruhe bekommt. Wir werden sehen, wie es nächste Woche aussieht. Aber gegen Finnland wird Olli (Baumann) spielen."

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Nagelsmann: "Wir wollen wie eine Familie agieren" Nagelsmann: "Wir sind in den nächsten Woche wie eine Familie. Jeder muss wissen, dass wir am selben Strang ziehen. Wir wollen wie eine Familie agieren und wie in einer gut funktionierenden Familie alles füreinander machen. Der erste Schritt zum Teamspirit ist die Kadernominierung, wobei viele schon länger dabei sein. Innerhalb der Mannschaft sind Freundschaften entstanden. Es hilft dem Teamspirit, wenn du Spiele gewinnst."

Völler setzt auf Teamspirit Völler über seine Lehren aus der WM 1994: "Es gab immer Unruhe, wir haben auch nicht gut gespielt. Wir haben uns das Turnier gequält. Das hatte aber nichts mit der Hitze zu tun. Das Wichtigste ist bei aller fußballerischen Qualität, die wir haben, dass auch der Teamspirit da ist."

Nagelsmann nennt noch keine großen Ziele Nagelsmann: "Der nächste Schritt ist immer das Entscheidende. Das nächste Testspiel, die nächste Trainingseinheit. Darauf liegt der Hauptfokus"

Völler: "Meine fünfte WM" Völler: "Ich freue mich, das ist meine fünfte WM in drei unterschiedlichen Funktionen. Meine letzte WM als Spieler war auch in den USA"

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