WM 2026
WM 2026: Pressekonferenz des DFB-Teams mit Julian Nagelsmann und Rudi Völler im Liveticker und im Livestream
Aktualisiert:von Oliver Jensen
DFB-PK mit Nagelsmann und Völler HIER IM LIVESTREAM
Zum Auftakt des Trainingslagers der Nationalmannschaft äußern sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler zur Situation des DFB-Teams. Hier könnt ihr die Pressekonferenz aus Herzogenaurach im Liveticker verfolgen.
In etwas mehr als zwei Wochen startet das DFB-Team in die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli). Am 14. Juni steht das erste Gruppenspiel gegen Curacao (19:00 Uhr im Liveticker auf ran) an.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Kader nominiert und das Team zum Trainingslager in Herzogenaurach zusammengezogen.
Am Sonntag steht das Testspiel gegen Finnland (20:45 Uhr im Liveticker auf ran) an, am Dientag bricht die Mannschaft in Richtung USA auf.
Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler beantworten auf der ersten Pressekonferenz seit der Kadernominierung ab 14:30 Uhr die Fragen der Journalistinnen und Journalisten und erklären den Plan für die heiße Phase der WM-Vorbereitung.
ran fasst die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz hier zusammen.
Neuer wird gegen Finnland nicht spielen
Nagelsmann über Rückkehr von Neuer: "Er kennt ja alle. Er ist kein Neuling, sondern ein Rückkehrer. So haben wir ihn auch begrüßt. Mit Manu sind wir besser als ohne Manu. Wir sind froh, dass er für uns spielt. Wir haben aber entschieden, dass er Sonntag noch nicht spielt, damit er noch etwas Ruhe bekommt. Wir werden sehen, wie es nächste Woche aussieht. Aber gegen Finnland wird Olli (Baumann) spielen."
Nagelsmann: "Wir wollen wie eine Familie agieren"
Nagelsmann: "Wir sind in den nächsten Woche wie eine Familie. Jeder muss wissen, dass wir am selben Strang ziehen. Wir wollen wie eine Familie agieren und wie in einer gut funktionierenden Familie alles füreinander machen. Der erste Schritt zum Teamspirit ist die Kadernominierung, wobei viele schon länger dabei sein. Innerhalb der Mannschaft sind Freundschaften entstanden. Es hilft dem Teamspirit, wenn du Spiele gewinnst."
Völler setzt auf Teamspirit
Völler über seine Lehren aus der WM 1994: "Es gab immer Unruhe, wir haben auch nicht gut gespielt. Wir haben uns das Turnier gequält. Das hatte aber nichts mit der Hitze zu tun. Das Wichtigste ist bei aller fußballerischen Qualität, die wir haben, dass auch der Teamspirit da ist."
Nagelsmann nennt noch keine großen Ziele
Nagelsmann: "Der nächste Schritt ist immer das Entscheidende. Das nächste Testspiel, die nächste Trainingseinheit. Darauf liegt der Hauptfokus"
Völler: "Meine fünfte WM"
Völler: "Ich freue mich, das ist meine fünfte WM in drei unterschiedlichen Funktionen. Meine letzte WM als Spieler war auch in den USA"
+++ 27. Mai, 10:31 Uhr: Um 14:30 Uhr geht's los! +++
Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler beantworten alle Fragen zum Auftakt in die heiße Phase der WM-Vorbereitung.
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