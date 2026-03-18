Die letzten Teilnehmer für das Champions-League-Viertelfinale stehen fest. Nachdem sich am Vorabend bereits der FC Barcelona in einen Rausch gespielt hatte, lösten auch der FC Liverpool und Atletico Madrid ihre Tickets.

Florian Wirtz ist mit dem FC Liverpool nach einer furiosen zweiten Halbzeit ins Viertelfinale der Champions League gestürmt. Der FC Barcelona überrollte am frühen Abend Newcastle und Tottenham scheidet trotz Sieg gegen Atlético Madrid aus.

Wirtz setzte sich mit dem englischen Meister 4:0 (1:0) gegen Galatasaray Istanbul durch und machte damit das 0:1 aus dem Hinspiel eindrucksvoll wett. Nun wartet Titelverteidiger Paris Saint-Germain - und damit eine noch kniffligere Aufgabe.

Der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai (25.) hatte Liverpool in Führung gebracht, kurz vor der Pause vergab Mohamed Salah die riesige Chance aufs 2:0. Er schoss einen an Szoboszlai verursachten Foulelfmeter viel zu schwach (45.+4). Doch im zweiten Durchgang sorgten Hugo Ekitiké (52.), Ryan Gravenberch (53.) und Salah (62.) für klare Verhältnisse. Der Ägypter Salah ist nun der erste Afrikaner mit 50 Toren in der Königsklasse.

In Liverpool machte Szoboszlai den Unterschied. Mit seinem Treffer nach einer Ecke egalisierte er das 0:1 aus dem Champions-League-Hinspiel. Dann rettete Ugurcan Cakir mehrfach stark für Galatasaray - unter anderem parierte der Torhüter Salahs Elfmeter.

Nach der Pause kam bei Galatasaray Leroy Sané ins Spiel - und Liverpool drehte mächtig auf. Nach dem Doppelschlag durch Ekitiké und Gravenberch stolperte Wilfried Singo (56.) den Ball ins eigene Tor. Der Treffer zählte wegen einer Abseitsstellung aber nicht, wenig später erhöhte Salah traumhaft. Bei Istanbul saß Ilkay Gündogan das gesamte Spiel über auf der Bank.