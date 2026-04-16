Nach der Niederlage im Viertelfinal-Rückspiel beim FC Bayern München wüten die Spieler von Real Madrid gegen Schiedsrichter Slavko Vincic. Arda Güler kassierte nachträglich Rot - auch Rüdiger kann die Situation nicht verstehen.

Es war ein vogelwildes Spiel in München, an dessen Ende der FC Bayern als Sieger hervorging und ins Halbfinale der Champions League einzog. Im Nachgang dreht sich viel um die Leistung des Schiedsrichters Slavko Vincic. Die Real-Spieler waren während und nach dem Spiel alles andere als zufrieden mit der Leistung des Slowenen.

Auslöser war eine Szene in der 86. Spielminute: Real Madrids Eduardo Camavinga, bereits verwarnt, nahm nach einem Foul in der Hälfte der Bayern den Ball absichtlich mit, offenbar, um etwas Zeit zu schinden.

Vincic entschied daher auf eine Gelbe Karte - anscheinend aber ohne zu wissen, dass Camavinga dadurch mit Gelb-Rot vom Platz fliegen würde.

Erst durch den Protest der Bayern-Spieler wurde ihm die Situation klar, und so zückte er mit etwas Verzögerung die Ampelkarte. Der Platzverweis erwies sich für den FC Bayern als mitentscheidend: Nur drei Minuten später gelang Luis Diaz der Treffer zum 3:3. Mit der letzten Aktion des Spiels erhöhte Michael Olise auf 4:3.