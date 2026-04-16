FC Bayern München vs. Real Madrid: Neuers schwarzer Abend hat Happy End – die Noten beider Teams

ran Fußball FC Bayern: Kompany gegen PSG gesperrt! Eberl reagiert Videoclip • 06:28 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München und Real Madrid liefern sich in der Champions League ein packendes Rückspiel. Die Noten und Einzelkritiken beider Teams.

Wenn der FC Bayern auf Real Madrid in der Champions League trifft, ist Spektakel garantiert. Satte sieben Tore gab es im Rückspiel zu bestaunen. Es ging hin und her. Manuel Neuer und der FC Bayern: Eine Verlängerung wäre ein Risiko für beide Lange sah es so aus, als könnten die Königlichen den Rückstand in der Allianz Arena umdrehen und den Weg in die Verlängerung und vielleicht sogar ins Halbfinale antreten. Doch am Ende hatten die Bayern viel Qualität und auch etwas Glück auf ihrer Seite. Mit einem patzenden Manuel Neuer und einem sehr starken Mittelfeld stehen die Münchner nun unter den besten Vier Europas. Die Noten und Einzelkritiken der Stars des FCB und von Real Madrid.

FC Bayern: Manuel Neuer Die bis zum Anpfiff anhaltenden Diskussionen über ein DFB-Comeback des Kapitäns bei der WM beendet Neuer nach rund 30 Sekunden durch einen katastrophalen Fehlpass auf Güler, der zum 0:1 ins leere Tor schießt. Danach mit ungewohnten Unsicherheiten. Sieht beim 1:2 durch Gülers Freistoß (29.) erneut nicht gut aus. Auch bei Vinicius‘ Lattentreffer (41.) ein Stück zu weit vor dem Tor, während er beim 2:3 durch Mbappe (42.) nichts machen kann. Betreibt nach dem Wechsel mit starken Paraden gegen den freistehenden Mbappe (55.) und Valverde (66.) etwas Wiedergutmachung. ran-Note: 4

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Josip Stanisic Hinten wie vorne eine weitgehend überzeugende Leistung des Kroaten. Scheitert knapp an Lunin (37.) und geht kurz darauf nach Rüdigers hartem Einsteigen zu Boden, so dass er beim 2:3 in der Abwehr fehlt. Ist offenbar so angeschlagen, dass er zur Pause raus muss – oder Kompany hat mit Davies eine taktische Idee. ran-Note: 3

Dayot Upamecano Konzentrierte Vorstellung, behält gegen Vinicius meist die Oberhand. Überragend zudem sein Ballgewinn und der anschließende Traumpass auf Kane vor dem 2:2. Kann Mbappe allerdings vor dem 2:3 nicht mehr folgen. Vergibt zudem nach der Pause zweimal freistehend per Kopf das 3:3 (47., 75.). Defensiv bis zum Schluss aufmerksam. ran-Note: 2

Jonathan Tah Etwas unsicherer Auftritt des Abwehrchefs, der zwar einige wichtige Zweikämpfe gewinnt, aber auch öfter zu spät kommt und die schnellen Real-Stürmer entkommen lässt. In der zweiten Hälfte stabiler, hat aber im 1:1 oft das Nachsehen. ran-Note: 4 FC Bayern München schlägt Real Madrid: Fehlerfestival zeigt Schwachstellen auf

Konrad Laimer Der Österreicher mit Licht und Schatten. Aggressiv und laufstark, aber auch immer wieder mit Problemen in der Defensive. Rettet gegen Mbappe (20.), verursacht dann aber mit einem Foul gegen Diaz den Freistoß vor dem 1:2. Wechselt nach der Pause auf die rechte Abwehrseite, wo er mit Olise Dampf macht. Leistet sich allerdings insgesamt zu viele Anspielfehler. ran-Note: 3

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Joshua Kimmich Der Taktgeber der Münchner mit viel Ballbesitz, großem Laufpensum und vielen guten Aktionen. So wie die Ecke zum 1:1 oder seinem starken Linksschuss, den Lunin gerade noch klären kann (27.). Auch im zweiten Durchgang unermüdlicher Antreiber mit den meisten Pässen. ran-Note: 2

Aleksandar Pavlovic Der Nationalspieler steht nach knapp sechs Minuten goldrichtig, als er nach Lunins Patzer fast auf der Linie zum umjubelten Ausgleich einköpft und seinen ersten Treffer in der Champions League erzielt. Danach ebenfalls einer der Aktivposten, läuft viele Lücken, kann aber auch nicht alle Real-Konter verhindern. ran-Note: 2

Michael Olise Hat es gegen Mendy weit schwerer als im Hinspiel, als er Carreras schwindelig spielte. Kommt dennoch in einige gute Situationen, wird aber meist noch geblockt. Nach der Pause mit viel mehr Zug zum Tor, scheitert mehrfach mit seinem typischen Schlenzer knapp (68., 77.), ehe er nach einem Konter doch noch zum 4:3 trifft. ran-Note: 2

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Serge Gnabry Der Nationalstürmer hat seine Knieprobleme rechtzeitig überstanden, fällt aber in der ersten Halbzeit nur mit einem Fehlpass und einem Schuss in Lunins Arme auf. Verliert zudem zu viele Bälle. Auch in der zweiten Hälfte ohne nennenswerte Szenen und daher zu Recht nach 61 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 4

Luis Diaz Der Kolumbianer mit dem bekannt großen Aktionsradius und unermüdlich. Nach schönem Solo gerade noch von Militao gebremst (14.). Hat unmittelbar nach Wiederanpfiff den Ausgleich auf dem Fuß, Bellingham lenkt seinen Schuss gerade noch am Tor vorbei. Vertändelt dann freistehend vor Lunin (61.). Macht es in der 89. Minute viel besser, als er in Überzahl kurz nach Camavingas Gelb-Rot mit herrlichem Schuss von der Strafraumgrenze das gefeierte 3:3 besorgt. ran-Note: 2

Harry Kane Gutes Spiel des Engländers, der von Anfang an ballsicher zahlreiche Offensivaktionen einleitet. Hat wenig Chancen gegen Reals Abwehrbollwerk, ist aber eiskalt zum 2:2 zur Stelle (38.). Lauert danach auf seine Möglichkeit, kommt aber nicht mehr richtig zum Abschluss. Ist am Ende auf dem ganzen Platz zu finden und bereitet Olises Siegtreffer vor. ran-Note: 2

Einwechselspieler des FC Bayern Alphonso Davies (ab der 46. für Stanisic): Der lange verletzte Kanadier ersetzt den angeschlagenen Stanisic zur Pause und rückt auf seine linke Seite. Hat defensiv dank seiner Schnelligkeit alles im Griff, kann nach vorne aber nicht für Gefahr sorgen. ran-Note: 3 Jamal Musiala (ab der 61. für Gnabry): Der Youngster kommt für Gnabry und führt sich sofort mit einem schönen Pass auf Diaz ein, den dieser aber nicht verwerten kann. Belebendes Element in der Offensive, der mit einem wunderschönen Hackentrick auf Diaz das 3:3 vorbereitet. ran-Note: 2

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Real Madrid: Andriy Lunin Ganz schwach beim Ausgleich der Bayern in der 6. Minute. Wird zwar von Alexander-Arnold geblockt, aber positioniert sich bei der Ecke schlecht und so kann Pavlovic unbedrängt direkt vorm Tor einköpfen. Hat auch in der 26. Minute wieder große Probleme bei einer Bayern-Ecke. Pariert wenige Sekunden später dafür stark gegen Kimmich. Wird kaum von den Bayern getestet. In der 68. Minute hat er die Hand gegen Olise entscheidend dran. Macht seinen Fehler mit diesen Paraden wieder gut. ran-Note: 3

Trent Alexander-Arnold Das 1:1 geht auch auf seine Kappe, weil er sich im eigenen Fünfer sehr hilflos bewegt. Wird von den Bayern viel innen gebunden und löst seine direkten Duelle meist gut. Sehr starke Flanke in der 55. Minute, die Mbappe beinahe zum 4:2 nutzt. ran-Note: 3

Eder Militao Extrem starke Grätsche in der 15. Minute gegen Diaz. Holt sich mit einem unnötig harten Einsteigen die Gelbe Karte. Hellwach auch bei Tiefenpässen des FCB. Fängt viele Bälle ab, weil er gut steht oder clever herausrückt. Bayern findet gegen ihn kaum Lösungen. Gewinnt ein sehr wichtiges Kopfballduell gegen Diaz (82.). Hat wenig später gegen den Kolumbianer Pech, dass er den Abschluss leicht abfälscht. Dennoch eine starke Leistung des Innenverteidigers. ran-Note: 1

Antonio Rüdiger Spielt souverän, wird von den Bayern lange aber auch kaum ernsthaft gefordert. Vor dem Tor zum 3:2 hat er Glück, dass sein Einsteigen gegen Stanisic nicht als Foul geahndet wird. Sieht Gelb, weil er sich beim Schiedsrichter zu stark beschwert. Später stark gefährdet, noch vom Platz zu fliegen, bekommt aber die lange Leine vom Schiedsrichter. ran-Note: 3

Ferland Mendy Stellt sich gegen Olise besser an als Carreras eine Woche zuvor. Sein Landsmann kommt nicht so gut ins Spiel wie noch in Madrid und kann kaum Gefahr ausstrahlen. Offensiv hat Mendy kaum Aktionen. ran-Note: 3

Fede Valverde Einigermaßen fahriger Auftritt in den ersten 45 Minuten. Defensiv läuft viel an ihm vorbei, mit dem Ball schwankt er zwischen guten und schlechten Zuspielen. Guter Abschluss in der 66. Minute. Viel mehr gelingt ihm aber nicht. ran-Note: 4

Jude Bellingham Wie schon im Hinspiel sorgt er mit seiner Offensivpräsenz dafür, dass Mbappe und Vinicius Junior schwerer für die Bayern zu greifen sind. Der Engländer läuft und arbeitet viel und ist auch gegen den Ball sehr aktiv. Mit seinem guten Positionsspiel erstickt er zahlreiche Angriffe der Bayern im Keim. Fälscht einen Diaz-Abschluss zur Ecke ab, der sonst sehr gefährlich geworden wäre. ran-Note: 2

Brahim Diaz Hat in der Anfangsphase große Probleme mit Namensvetter Luis Diaz, fängt sich aber relativ schnell. Mit dem Ball ist er kaum eingebunden. Bis auf seine Schwalbe, die den Freistoß zum zwischenzeitlichen 2:1 brachte, hat er nicht viel beigetragen. ran-Note: 4

Arda Güler Ist hellwach nach ungefähr 30 Sekunden, als ihm der Ball von Neuer serviert wird. Trifft die Kugel perfekt und aus großer Distanz ins Tor. Egalisiert damit den Rückstand. Hat einen weiteren genialen Moment, als er den Freistoß, der eigentlich keiner war, zum 2:1 versenkt. Ist bei den Befreiungsaktionen gegen das bayerische Pressing stets einer der Protagonisten, wirkt gegen Ende der Partie aber etwas müde. Nach seiner Auswechslung fällt er nochmal auf, als er nach Abpfiff die Rote Karte sieht, weil er mit Mitspielern den Schiedsrichter belagert. ran-Note: 2

Kylian Mbappe Früh gut eingebunden. Sein Abschluss in der 18. Minute wird von Laimer herausragend in letzter Sekunde geblockt. Wie er sich diese Chance mit seinem Tiefenlauf erarbeitet, ist aber stark. Taucht etwas ab, um kurz vor der Pause dann das 3:2 für die Königlichen zu erzielen. Scheitert nach der Pause aus sehr kurzer Distanz an der ersten überragenden Parade von Neuer (55.). Wenn er in seine Tempoläufe kommt, ist er einfach nicht zu stoppen. Im letzten Moment fehlen ihm oft dann aber doch das Timing oder das Glück. ran-Note: 2

Vinicius Junior Hat zwar seine Momente in der Anfangsphase der Partie, spielt aber unglücklich oder bleibt an Upamecano hängen. Kommt dann in der 41. Minute erstmals richtig gefährlich zum Abschluss, trifft aber nur die Latte. Bereitet wenig später das 3:2 von Mbappe vor. ran-Note: 3