FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain: Tickets können angefragt werden

ran Fußball FC Bayern: "Die Roten sind absurd" - so titelt die internationale Presse Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München blickt dem Halbfinale der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain entgegen. ran verrät, wie sich Tickets bestellen lassen und wie teuer diese sind.

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Bayern München gegen Paris Saint-Germain: Wie kommt man an Tickets? Tickets für das Hinspiel in Paris und das Rückspiel in München können bereits über den Online-Shop des FC Bayern München angefragt werden. Die Bestellfrist für das Hin- und Rückspiel in München endet am Freitag, 17. April 2026, um 12:00 Uhr. Die Interessenten können wahlweise Sitzplätze oder Stehplätze anfragen. Wer kein Ticket bekommt, könnte es über den Zweitmarkt versuchen. Für Vereinsmitglieder des FCB gibt es den offiziellen Zweitmarkt des Rekordmeisters. Für diejenigen, die kein Mitglied des FCB sind, gibt es Optionen wie "Kleinanzeigen", "Facebook Marketplace" oder "eBay". Auf dem Zweitmarkt sehen sich Fans allerdings teilweise mit horrenden Preisen konfrontiert, wenn sie noch an Karten für das Kracher-Duell kommen wollen.

FC Bayern gegen Paris: Was kosten die Tickets für den CL-Kracher? In der Allianz Arena von München gibt es fünf unterschiedliche Ticketkategorien. Die günstigsten Tickets der Kategorie 5 sind Stehplatztickets für 19 Euro. Die weiteren Ticketkategorien kosten 90 Euro, 120 Euro, 160 Euro und 200 Euro. Bei "Viagogo" werden bereits Tickets für verrückte Preise zwischen 2000 Euro und 6000 Euro angeboten. Für das Hinspiel in Paris sind die Ticketpreise laut FCB-Webseite noch nicht bekannt.

FC Bayern vs. Paris Saint-Germain: Gefahren beim Ticketkauf vor dem Rückspiel Die Plattform "Viagogo" ist zwar legal, jedoch berichten Verbraucherschützer häufig von überhöhten Preisen, gefälschten oder personalisierten Tickets sowie intransparenten Gebühren. Der FC Bayern warnt seine Fans inzwischen schon auf der vereinseigenen Internetseite vor den Karten von oben genannten Seiten. In einem Statement heißt es: "Leider stehen oftmals auch Ticket-Angebote auf nicht autorisierten Internetplattformen und bei den zahlreichen, vor allem im Internet werbenden, inoffiziellen Ticketagenturen zur Verfügung. Häufig werden hierfür stark erhöhte Preise verlangt. Wir möchten Sie an dieser Stelle daher warnen! [...] Leider werden auf vielen Webseiten Tickets angeboten, die nicht zum Zutritt in die Allianz Arena berechtigen oder aber nach Zahlung oftmals gar nicht geliefert werden. Wir raten daher dringend davon ab, bei folgenden nicht autorisierten Plattformen wie beispielsweise viagogo

StubHub

eBay

eBay-Kleinanzeigen Tickets zu unseren Spielen zu erwerben, da es sich hierbei immer um nicht autorisierte Anbieter handelt."

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