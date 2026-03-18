Champions League: Stoppt den Hass gegen den FC Arsenal - ein Kommentar

ran Fußball Champions League - Fans rösten Vinicius Jr. nach Jubel: "Er ist das Problem" Videoclip • 02:12 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Sieg gegen Bayer Leverkusen darf Arsenal von vier Titeln träumen. Für ihre destruktive Spielweise wird die Mannschaft von Mikel Arteta aber immer wieder heftig kritisiert. Dabei zählt am Ende nur der Erfolg.

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Wegen Standards und Zeitspiel: Job Obi Mikel spricht von Betrug Dazu nimmt Arsenal gerne das Tempo aus dem Spiel und schindet bei eigener Führung Zeit. Torwart David Raya setzt sich immer wieder ohne ersichtlichen Grund auf den Rasen, Arteta nutzt dann die Behandlungspausen seines Keepers, um Anweisungen zu geben. Chelsea-Legende Jon Obi Mikel sprach zuletzt sogar von "Betrug", Arsenal würde sich den Titel ermogeln, behauptete er. "Das ist kein Fußball", hatte auch der deutsche Brighton-Coach Fabian Hürzeler nach der 0:1-Niederlage seines Team gegen Arsenal Anfang März geschimpft und die Premier League aufgefordert, Maßnahmen gegen das Zeitspiel des Tabellenführers zu ergreifen. Dafür wurde Hürzeler am Dienstagabend von Matthias Sammer gemaßregelt. "Die sollen alle ihren Mund halten. Es gibt keine B-Noten im Fußball. Es geht um Titel im Fußball. Und wer gewonnen hat, hat Recht", sagte der Prime-Video-Experte. Und natürlich liegt Sammer mit dieser Einschätzung richtig. Es mag nicht immer schön sein, was Arsenal auf den Platz bringt, aber es ist erfolgreich - und darum geht es im Fußball am Ende. Der Hass auf die vermeintlich langweiligen Gunners ist nicht angebracht.

Arsenal darf vom großen Wurf in der Champions League träumen Mikael Arteta hat eine höchst erfolgreiche Mannschaft geschaffen, die sich steigern kann, wenn es darauf ankommt. Nach einem schwierigen Hinspiel waren die Londoner im Rückspiel gegen Leverkusen hoch überlegen, Bayer-Torwart Janis Blaswich verhinderte Schlimmeres aus Sicht der Werkself. Im Gegensatz zu den heimischen Konkurrenten Chelsea und Manchester City steht Arsenal im Viertelfinale der Königsklasse, wo nun Sporting Lissabon wartet – der Einzug ins Halbfinale scheint absolut realistisch und auch der ganz große Wurf nicht unmöglich. Gerade Jon Obi Mikel sollte sich eigentlich mit Kritik zurückhalten. Denn er war ein zentraler Bestandteil der Elf des FC Chelsea, die 2012 in der Münchner Allianz Arena mit extrem defensivem, phasenweise destruktivem Fußball die Champions League gewann und dem FC Bayern das "Drama dahoam" bescherte. Schön war es nicht, was Chelsea damals anbot. Aber am Ende eben sehr erfolgreich.

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