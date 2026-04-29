:newstime Was nach Abpfiff in der Bayern-Kabine passierte Videoclip • 01:07 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München muss in der Champions League gegen Paris St. Germain antreten. ran präsentiert alle Informationen zum Halbfinal-Showdown in der Königsklasse im Ticker.

Am Dienstagabend hat der FC Bayern das spektakuläre Hinspiel des Halbfinales der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit 4:5 verloren. Die wichtigsten Informationen zum Aufeinandertreffen der Giganten fasst ran im Liveticker zusammen.

+++ 29. April, 16:21 Uhr: PSG bangt um Defensiv-Star +++ Paris Saint-Germain muss im Halbfinal-Rückspiel beim FC Bayern an kommenden Mittwoch möglicherweise auf Achraf Hakimi verzichten. Der Marokkaner hatte beim wilden 5:4 am Dienstag offenbar nicht nur mit Krämpfen zu kämpfen. Wie "RMC Sport" berichtet, stehen weitere Untersuchungen an, um das genaue Ausmaß der Verletzung bei dem früheren Dortmunder zu klären. Nuno Mendes hingegen, der gegen die Bayern ebenfalls ausgewechselt wurde, wird im Rückspiel demnach voraussichtlich zur Verfügung stehen.

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+++ 28. April, 16:32 Uhr: Nach schlechter Behandlung im November: Bayern-Fans verzichten auf Fanmarsch in Paris +++ Die Fans des FC Bayern verzichten vor dem Halbfinal-Hinspiel in Paris freiwillig auf einen organisierten Fanmarsch zum Parc des Princes. Beim letzten Champions-League-Duell im vergangenen November war es zu Problemen mit der Pariser Polizei gekommen, die dieses Mal anscheinend vermieden werden sollen. Die 15 Fanbusse des Rekordmeisters mussten damals auf Verfügen der Polizei vor dem Erreichen der französischen Hauptstadt auf einer Mautstelle bei schlechten sanitären Bedingungen lange warten. "Dort gibt es völlig unzureichende sanitäre Anlagen, eine einzige Toilette und weder Essen noch Getränke, zudem widerspricht die Behandlung der Fans jeglichen Standards", teilte der Klub damals mit. "Dieses Vorgehen ist beispiellos", sagte Jan-Christian Deesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. Diesmal scheint bisher allerdings alles friedlich zu verlaufen. Alle Busse durften regulär in die Stadt fahren.

+++ 28. April, 12:18 Uhr: Upamecano und Dembelé laden gemeinsame Bekannte ein +++ Dayot Upamecano und Ousmane Dembelé sind beide in Evreux aufgewachsen - in einer Kleinstadt mit gerade einmal 50.000 Einwohnern, 88 Kilometer nordwestlich von Paris gelegen. Der Verteidiger des FC Bayern und der Angreifer von Paris Saint-Germain kennen sich schon lange. Weshalb es "unglaublich" sei, dass die beiden nun im Halbfinale der Champions League aufeinandertreffen, wie Upamecano erklärte. "Ich bin sehr gespannt. Wir haben in der Vergangenheit schon mal gegeneinander gespielt", erklärte Upamecano weiter. In der Jugend spielten beide für Evreux FC, gemeinsame Bekannte haben sie auch. Einige von diesen Menschen aus ihrer Heimatstadt haben Upamecano und Dembelé zum Spiel nach Paris eingeladen, die Kosten für Familie und Freunde aus Evreux übernehmen die beiden Fußballstars. Auf dem Platz soll es aber dennoch nicht zu harmonisch zugehen, wie Upamecano versicherte: "Wir sind bereit, für unsere Teams zu kämpfen." Auch interessant: PSG vs. FC Bayern – Julian Draxler exklusiv: "Bayerns Verteidigung lässt viel Raum für die PSG-Offensive" Und: Champions League: Die Aufstellung des FC Bayern heute gegen Paris Saint-Germain

Die Pressekonferenz mit Dayot Upamecano und Vincent Kompany zum Nachlesen.

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+++ 27. April, 20:14 Uhr: Ende der Pressekonferenz +++ Vincent Kompany hat die Fragenflut der Presse beantwortet. Auch interessant: PSG vs. FC Bayern: Schiedsrichter-Team für steht fest - Darum sorgt die Ansetzung für Diskussionen

+++ 27. April, 20:12 Uhr: Kompany über selbstbewusste PSG-Aussagen +++ "Für mich ist der Titelverteidiger im Recht, sich alles zuzusprechen. Wir kämpfen um den Titel, den PSG letztes Jahr gewonnen hat. Sie verdienen jedes Lob. Wir wollen das, was sie haben. Wir sind hungrig. Morgen ist das Hinspiel, es wird ein Rückspiel in München geben und wir hoffen, dass wir über diese beiden Spiele das bessere Team sein werden." Auch interessant: Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München: Champions-League-Halbfinale heute live im Livestream, TV und Ticker

+++ 27. April, 20:09 Uhr: Kompany über Bayern-Offensive +++ "Es liegt in erster Linie an der Qualität der Spieler. Wir können über Tore und Spielphilosphie reden. Aber wir brauchen Spieler, die den Ball im Tor versenken. Du brauchst einen Torwart, der hält und Verteidiger, die tacklen. Alles andere ist nur für Diskussionen. Die Realität ist, du brauchst die Qualität. Und die haben wir." "Sie haben diesen Hunger weiterzumachen. So erreichst du diese Zahlen. Meine Rolle ist, zu schauen, was wir verbessern können und diesen Hunger aufrechtzuerhalten. Es ist die DNA dieses Clubs. Die Hauptsache ist aber das Gewinnen von Trophäen."

+++ 27. April, 20:07 Uhr: Kompany über Jamal Musiala +++ "Es geht ihm gut. Das gehört zum Leben, zum Fußball. Für Spieler wie Jamal kann man alles mit Fußballspielen lösen. Jamal muss sich nicht zu viele Gedanken machen über die Klub-WM und was auch immer. Wie er in den letzten Spielen gespielt hat für uns, soll er weiter machen. Ich sage immer, dass ich ihm trotzdem noch das bisschen Zeit gebe. Er kann eine wichtige Rolle spielen. Aber wir haben auch andere Spieler, die ein Spiel entscheiden können."

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+++ 27. April, 20:05 Uhr: Kompany über Harry Kane +++ "Die Menschen in England haben ihn in der Zeit, als er in England gespielt hat, als Torjäger gesehen. Sein Abschluss und Führungsstärke wurden nie unterschätzt. Wir haben noch andere Dinge gesehen, seine Spielintelligenz. Wir können das jetzt genießen – das wurde in England vielleicht etwas unterschätzt. Er altert wie guter Wein, ich genieße auch diese Seite von seinem Spiel."

+++ 27. April, 20:03 Uhr: Kompany über Michael Olise +++ "Was Michael geleistet hat, wie stark er spielt – dabei darf man nicht vergessen, dass er erstmals im Champions League-Halbfinale steht, seine ersten 18 Monate auf Topniveau spielt. Ich sehe in seiner Mentalität, dass er immer noch besser werden kann und will. Hoffentlich kann er immer seine Leistung bringen, auch in solchen Spielen wie morgen. Er kann lange ein Spieler auf Top-Niveau werden."

+++ 27. April, 19:59 Uhr: Kompany über vorweggenommenes Finale +++ "Nein, es gibt noch vier Teams. Diese können alle vom Titel träumen. Wenn es um die Spielphilosophie geht, haben wir ein Spiel vor uns, das unheimlich brutal ist. Sie können verhindern, dass eine gegnerische Mannschaft ihr Spiel aufbaut. Bei PSG ist es wie ein Sturm, der auf einen zukommt."

+++ 27. April, 19:57 Uhr: Kompany über Viertelfinale im Vorjahr +++ "Die Spieler schauen nicht so weit zurück. Alles, was letzte Saison passiert ist und alles, wo wir jetzt stehen, haben wir erreicht, weil wir etwas geleistet haben. Man muss immer schauen, woraus man lernen kann. Unsere Mannschaft hat dieses Jahr schon im Bernabeu gewonnen, in Paris gewonnen. Paris ist natürlich immer noch der Champions-League-Sieger, aber wenn eine Mannschaft diesen Kampf angehen kann, dann sind wir es. Wir wissen, wie stark Paris ist, aber wir wollen dieses Spiel."

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+++ 27. April, 19:53 Uhr: Kompany über PSG-Trainer Luis Enrique +++ "Ich denke er macht einen herausragenden Job. Ich muss zurückdenken an die PK, als wir gegen PSG vor eineinhalb Jahren gewonnen haben und ich habe die vielen Journalisten gesehen, die sich zu Enrique gedreht haben. Ich hab gesehen, welches Team er hatte, sie hatten eine so junge Mannschaft, aber mit einer klaren Linie. Ich war nicht überrascht, dass sie die Champions League gewonnen haben. Er investiert so viel Arbeit. Es gibt einen Team Spirit in seinen Teams und er stellt sicher, dass jeder kämpft - und das ist nicht einfach. Aber wir lieben diese Herausforderungen. Wir wollen mit den Besten konkurrieren."

+++ 27. April, 19:50 Uhr: Kompany über Ausfälle im Hinspiel +++ "Wir wollen immer den ganzen Kader zur Verfügung haben. Bei Raphael Guerreiro ist es nicht so schlimm, aber es ist natürlich schade, dass es in dieser Phase passiert. Tom Bischof kommt bald zurück, Lennart Karl kommt bald zurück. Sven Ulreich ist jetzt wieder dabei. Einige, die morgen dabei sind, waren fast die ganze Saison nicht da. Wir haben noch den Kader den wir brauchen, um anzugreifen."

+++ 27. April, 19:48 Uhr: Kompany über die PSG-Offensive +++ "Ich kann die Frage zurückgeben: Was machen sie mit unseren Stürmern? Beide Teams haben unglaublich viel Kreativität, auch was das Positionsspiel und das Finden von Lösungen angeht. Es geht um Details, Intensität und Energie. Wir spielen jetzt schon zum vierten Mal gegeneinander. Wir haben Erfahrung gegen sie, aber das gilt auch für den Gegner."

+++ 27. April, 19:48 Uhr: Kompany über seinen Vertreter Aaron Danks +++ "Danksy hat schon Erfahrung, er war schon eine Zeit an der Seitenlinie in England. Er hat auch eine lautere Rolle normalerweise und im Training. Ich habe 100 Prozent Vertrauen in den Staff und in alle anderen auch."

+++ 27. April, 19:46 Uhr: Kompany über seine Sperre im Hinspiel +++ "Ich bin 1,92 Meter, ich passe nicht in diese Wäschebox. Leider. Wo ich sitze? Irgendwo im Stadion, vielleicht nicht so weit weg von euch. Aber ich kenne mich noch nicht so gut aus im Stadion. Die Abläufe sind eindeutig. Ich weiß, bis wann ich etwas machen darf und wie ich die Mannschaft unterstützen kann. Aber ich bin für dieses Spiel nicht dabei. Sie wissen, dass ich nicht zufrieden bin, wie ich gesperrt wurde. Ich finde das nicht fair, aber es geht einfach darum, dass wir es als Mannschaft lösen. Das können wir."

+++ 27. April, 19:43 Uhr: Upamecano ist durch, kurze Pause vor Kompany +++ Das wars von Upamecano. Bevor es mit Trainer Kompany weitergeht, gibt es eine kurze Pause.

+++ 27. April, 19:41 Uhr: Upamecano über die Kompany-Sperre +++ "Wir haben die ganze Saison mit ihm zusammengearbeitet. Wir haben alles verinnerlicht. Unsere Mentalität wird sich nicht verändern dadurch, dass er nicht an der Seitenlinie steht."

+++ 27. April, 19:39 Uhr: Upamecano über Offensive von PSG +++ "Jeder Spieler bei ihnen kann gefährlich sein. Aber auch bei uns sind die Angreifer sehr gefährlich. Paris ist vorne top. Als Verteidiger ist es immer schwer, gegen Spieler wie Harry Kane zu spielen."

+++ 27. April, 19:38 Uhr: Upamecano über Entwicklung von PSG +++ "Es ist eine neue Generation mit neuen Spielern. Im Moment sind sie einer der Topvereine der Welt. Sie spielen sehr gut zusammen, vorne aggressiv."

+++ 27. April, 19:36 Uhr: Upamecano über Trainer Kompany +++ "Er bringt mir unglaublich viel, vor allem seine Vision als Verteidiger. Er war einer der besten Verteidiger seiner Generation. Er ist ein Vorbild für mich. Es ist unglaublich, ihn als Trainer zu haben, ich mache Fortschritte und bin sehr zufrieden, mit ihm zusammenzuarbeiten."

+++ 27. April, 19:34 Uhr: Upamecano über Wiedersehen mit Dembele +++ "Wir kommen aus der gleichen Stadt mit nur 50.000 Einwohnern. Es ist unglaublich, dass wir uns morgen im Halbfinale wieder treffen. Wir haben natürlich schon einmal gegeneinander gespielt, aber morgen ist ein anderes Spiel. Wir sind beide bereit, für unser Team zu kämpfen."

+++ 27. April, 19:32 Uhr: Upamecano über PSG +++ Das ist ein großes Spiel für uns. Wir sind total fokussiert auf unser Spiel, wollen natürlich gewinnen. PSG hat große Spieler und einen super Kader. Wir sind aber total auf unser Spiel fokussiert und wollen gewinnen."

+++ 27. April, 18:50 Uhr: Pressekonferenz mit Kompany und Upamecano +++ Einen Tag vor dem Halbfinal-Hinspiel stellen sich Trainer Vincent Kompany und Innenverteidiger Dayot Upamecano auf der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. ran zeigt die wichtigsten Aussagen im Liveticker ab 19:30 Uhr.

+++ 26. April, 23:35 Uhr: Bischof und Karl wohl nicht dabei +++ Während Paris aller Voraussicht nach in Bestbesetzung antreten wird, haben die Bayern mit etwas größeren Personalsorgen zu kämpfen. Neben Serge Gnabry und Raphael Guerreiro werden aller Voraussicht nach auch Lennart Karl und Tom Bischof ausfallen. Wie die "Bild" berichtet, befinden sich die beiden Youngster noch im Aufbautraining und werden darauf vorbereitet, im Rückspiel wieder eine Option zu sein. Karl hatte sich vor gut zwei Wochen einen Muskelfaserriss zugezogen. Nur fünf Tage später verkündeten die Bayern, dass auch Bischof aufgrund eines Muskelfaserrisses vorerst ausfallen werde. Insbesondere in der Offensive haben die Bayern - abgesehen von Nicolas Jackson - kaum noch eine wirkliche Alternative zum Stammpersonal.

+++ 26. April, 15:40 Uhr: Nächster Bayern-Star fällt verletzt aus +++ Der FC Bayern gab am Sonntagnachmittag bekannt, dass sich Raphael Guerreiro am Samstag in der Bundesliga beim 4:3-Sieg in Mainz einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen hat. Laut Informationen der "Sport Bild" soll der 32-Jährige wohl mindestens zwei Wochen ausfallen. Damit verpasst er beide Spiele gegen PSG. Guerreiros Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft im Sommer aus. Der FCB gab bereits bekannt, dass der Portugiese den Verein nach drei Saisons verlassen wird. Neben dem Portugiesen fehlt den Münchnern in Paris sicher auch Serge Gnabry, für den die Saison wegen einer Adduktorenverletzung bereits beendet ist. Auch für Lennart Karl und Tom Bischof könnte die Partie zu früh kommen. Beide pausieren wegen eines Muskelfaserrisses.

+++ 26. April, 14:10 Uhr: Schiedsrichter steht fest - Schlechtes Omen für den FCB? +++ Der Schiedsrichter für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München steht fest: Der Schweizer Sandro Schärer darf das Topspiel leiten. Damit können sich Joshua Kimmich und Co. in ihrer Muttersprache mit dem Schiedsrichter unterhalten. Schärer gilt als einer der aufstrebenden Schiedsrichter in Europa. Der 37-Jährige ist seit 2015 international tätig. Unter anderem pfiff er den UEFA Supercup 2024 zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo (2:0) und das Nations-League-Finale 2025, das Portugal im Elfmeterschießen gegen Spanien gewann. In der Königsklasse leitete er in dieser Saison erst drei Partien, unter anderem den 4:0-Heimsieg von PSG gegen Atalanta und die 2:3-Niederlage von Eintracht Frankfurt gegen Qarabag Agdam. Zuletzt pfiff Schärer die Bayern in der Champions League bei ihrer 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand in der vergangenen Saison. Nach einem 2:2 im Rückspiel in Mailand platzte der Traum vom erneuten "Finale dahoam" beim Rekordmeister. Die Ansetzung des Eidgenossen könnte also als ein schlechtes Omen angesehen werden.

Schiedsrichter Referee Sandro Schaerer (SUI) im Gespraech Diskussion mit Harry Kane FC Bayern Muenchen FCB (09) FC Bayern Muenchen FCB vs FC Inter Mailand Internazionale Milano Viertelfinale Hinspiel 08.04.2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI-VIDEO FC Bayern Muenchen FCB vs FC Inter Mailand Internazionale Milano *** Referee Referee Sandro Schaerer SUI in conversation Discussion with Harry Kane FC Bayern Muenchen FCB 09 FC Bayern Muenchen FCB vs FC Inter Milan Internazionale Milano Quarterfinal First leg 08 04 2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO FC Bayern Muenchen FCB vs FC Inter Milan Internazionale Milano Bild: Michael Weber