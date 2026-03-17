Champions League: FC Arsenal gnadenlos - Bayer Leverkusens Viertelfinaltraum geplatzt

ran Fußball WM-Kader? Markus Söder gibt Julian Nagelsmann einen Tipp Videoclip • 02:08 Min Link kopieren Teilen

Bayer Leverkusen verpasst im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Arsenal die Sensation und scheidet aus.

Arsenal erst ohne Ex-Leverkusener Havertz Als klarer Außenseiter wollten die Rheinländer im Emirates Stadium befreit aufspielen. Leverkusen treffe zwar auf den Tabellenführer der Premier League, "aber lasst uns zeigen, wer wir sind - dann haben wir eine Chance", forderte Trainer Kasper Hjulmand. Zumal man als Spieler nicht wisse, "wie viele Chancen du auf dieser Bühne bekommst". Der Druck lag bei den Gunners, die bislang mit furchteinflößender Dominanz und ungeschlagen durch Europa marschiert waren. Zunächst ohne Havertz, der mit einem Elfmetergeschenk den Bayer-Sieg im Hinspiel verhindert hatte, entwickelte sich früh ein einseitiges Duell.

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Glanzleistung von Bayer-Keeper Janis Blaswich Viel war vor Arsenals Standards gewarnt worden, dennoch entstand nach einer Vielzahl an ruhenden Bällen immer und immer wieder Gefahr. Es lag einzig am starken Janis Blaswich, dass Bayer nicht umgehend einem Rückstand hinterherlaufen musste. Allein gegen Leandro Trossard (16./29./32.) parierte der Torhüter dreimal herausragend. Der Mut, den die Leverkusener in der Vorwoche noch gezeigt hatten, fehlte vollkommen. Bayer sorgte kaum für Entlastung, bei einem der wenigen vielversprechenden Angriffe wurde der Abschluss von Alejandro Grimaldo (26.) geblockt. Hjulmands Team wirkte phasenweise überfordert, die beste Nachricht der ersten Halbzeit war, dass Ezes unhaltbarer Gewaltschuss aus über 20 Metern der einzige Gegentreffer blieb.

Bayer scheitert an überlegenem Arsenal Arsenal, das in der BayArena erstmals in dieser Königsklassen-Saison nicht als Sieger vom Feld gegangen waren, gab durch Trossard (49.) und Viktor Gyökeres (52.) die ersten Warnschüsse nach dem Seitenwechsel ab. Doch Leverkusen steigerte sich langsam, Hjulmand brachte Malik Tillman und Youngster Montrell Culbreath für offensive Belebung. Leverkusen gestaltete das Spiel fortan etwas offener. Es wirkte jedoch so, als wollte Arsenal die Bayer-Hoffnungen auf ein Comeback im Keim ersticken. Jarell Quansah (62.) rettete in höchster Not, doch kurz darauf fing Rice einen Befreiungsschlag von Grimaldo ab und schob den Ball überlegt ins Eck. Als Havertz in die Partie kam (70.), riskierte Bayer mehr, sah sich aber mehreren Kontern der Gunners ausgesetzt. Christian Kofane ließ spät die beste Chance liegen (87.). Auch interessant: Champions League: Erling Haaland holt Thomas Müller in der ewigen Torschützenliste ein

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