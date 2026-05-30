Sportwagen-Unfall unter Drogeneinfluss: Raheem Sterling festgenommen

Raheem Sterling wurde nach einem Autounfall unter Drogeneinfluss vorläufig festgenommen.

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling ist nach einem Autounfall vorläufig festgenommen worden.

Der 31-Jährige war mutmaßlich mit seinem Sportwagen in die Leitplanke einer Autobahn in Hampshire/Südengland gefahren, er soll dabei unter Drogeneinfluss gestanden haben, wie die Polizei am Samstag mittelte.

Der Flügelspieler, der seinen Vertrag beim FC Chelsea Anfang des Jahres aufgelöst hatte und noch bis Ende Juni an Feyenoord Rotterdam gebunden ist, wurde gegen Kaution bis zu weiteren Ermittlungen freigelassen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen. "Es waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt und es wurden keine Verletzten gemeldet", so die Polizei.