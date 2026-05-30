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Sportwagen-Unfall unter Drogeneinfluss: Raheem Sterling festgenommen
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:37 Min
Raheem Sterling wurde nach einem Autounfall unter Drogeneinfluss vorläufig festgenommen.
Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling ist nach einem Autounfall vorläufig festgenommen worden.
Der 31-Jährige war mutmaßlich mit seinem Sportwagen in die Leitplanke einer Autobahn in Hampshire/Südengland gefahren, er soll dabei unter Drogeneinfluss gestanden haben, wie die Polizei am Samstag mittelte.
Der Flügelspieler, der seinen Vertrag beim FC Chelsea Anfang des Jahres aufgelöst hatte und noch bis Ende Juni an Feyenoord Rotterdam gebunden ist, wurde gegen Kaution bis zu weiteren Ermittlungen freigelassen.
Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen. "Es waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt und es wurden keine Verletzten gemeldet", so die Polizei.
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Raheem Sterling leidet wohl unter immensem psychischen Druck
Quellen aus dem Umfeld des Fußballers teilten der britischen Nachrichtenagentur "Press Association" mit, dass Sterling sich zuletzt wertlos und vergessen gefühlt habe. Sterling leide weiter nach einigen schwierigen Jahren unter immensem psychischen Druck.
Sterling erzielte 20 Tore in 82 Länderspielen und trug dazu bei, dass England das Halbfinale der Weltmeisterschaft 2018 und das Finale der Europameisterschaft 2021 erreichte. Er gab sein Profidebüt beim FC Liverpool, bevor er 2015 für 63,7 Millionen Euro zu Manchester City wechselte. Weitere Stationen in England waren der FC Chelsea und der FC Arsenal. Für Feyenoord kam er in acht Spielen (kein Tor) zum Einsatz.
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