Champions League
FC Bayern München: Manuel Neuer über Rückkehr in Nationalmannschaft: "Thema gar nicht aufmachen"
Aktualisiert:von SID/ran
ran Fußball
FC Bayern - Pavlovic wirbt für Neuer: "Sag nie nein zu Manu"
Videoclip • 02:29 Min
Bayern-Torhüter Manuel Neuer wurde nach seinem Gala-Auftritt bei Real Madrid auch zu einem möglichen DFB-Comeback befragt.
Nach der dritten Frage zu einer möglichen WM-Teilnahme hielt es Manuel Neuer nicht mehr aus.
"Wir brauchen das Thema gar nicht aufmachen. Wo haben wir denn gespielt heute?", sagte der Torhüter des FC Bayern nach seiner überragenden Leistung beim 2:1 (1:0) im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Real Madrid. "Wir reden jetzt nicht über die Nationalmannschaft", betonte er, "ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich jetzt auf den FC Bayern."
Mitspieler Aleksandar Pavlovic lobte Neuer für seine Leistung in der Mixed Zone über den Klee: "Was der heute wieder abgeliefert hat, ist Wahnsinn. Ich glaub die ganze Welt hat hier gesehen, dass er auch in dem Alter noch so wichtig für uns ist. Er hat ein überragendes Spiel gemacht."
Angesprochen auf ein mögliches DFB-Comeback des 40-Jährigen wurde Pavlovic deutlich: "Ja, auf jeden Fall. Ich sag nie zu Manu 'Nein', egal in welchem Alter, egal wann. Er ist immernoch ein überragender Torhüter und ein sehr sehr guter Teamkollege."
Manuel Neuer: Lothar Matthäus spricht sich für DFB-Comeback aus
Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus brach eine Lanze für den Routinier: "Dieser Neuer ist Weltklasse, gehört in die Nationalmannschaft. Ich hoffe, dass Nagelsmann das Spiel sieht", erklärte der 65-Jährige bei "Sky Austria".
Auf "Bild"-Nachfrage zeigte sich Matthäus aber nicht optimistisch hinsichtlich einer DFB-Rückkehr: "Ich würde tatsächlich gerne einen Manuel Neuer in dieser Form bei der WM sehen. Aber ich weiß auch, dass das nicht passieren wird. Julian Nagelsmann wird diese Tür nicht aufmachen. Und auch darum bleiben Manuels Rücktritts-Worte in Stein gemeißelt."
Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
60 MinBald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
60 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 10.04. 22:05 • Fussball
Champions League-Viertelfinale: FC Barcelona - Atletico Madrid im Livestream
100 MinBald verfügbar
Freitag, 10.04. 22:05 • Fussball
Champions League-Viertelfinale: FC Barcelona - Atletico Madrid im Livestream
100 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 12.04. 18:50 • Fussball
U23-Länderspiel der Frauen: Belgien - Deutschland im Livestream
130 MinBald verfügbar
Sonntag, 12.04. 18:50 • Fussball
U23-Länderspiel der Frauen: Belgien - Deutschland im Livestream
130 Min
FC Bayern: Keine Eile bei Frage der Neuer-Zukunft
Anders als im DFB-Team, wo Neuers Rücktritt weiter Bestand hat, ist seine Zukunft beim deutschen Rekordmeister noch ungeklärt. Trotz seines auslaufenden Vertrags und den jüngsten Verletzungen bleibt Neuer aber gelassen. Dass er wegen Muskelfaserrissen in der Wade zuletzt zweimal ausgefallen war, habe ihm zwar "nicht in die Karten gespielt", gab er zu, "aber wir haben alle Zeit der Welt, wir sind da entspannt".
Bei seiner Entscheidung würden "mehrere Faktoren" eine Rolle spielen, erklärte der Torhüter, "natürlich auch, wie es mir gesundheitlich geht". Die jüngsten Rückschläge wolle er dabei nicht überbewerten. Die Muskelverletzungen hätten "einen anderen Ursprung gehabt", erklärte Neuer: "Ich hatte mit Magen-Darm zu tun, deswegen war der Körper geschwächt. Das waren Kleinigkeiten, wie so ein Schnupfen da unten an der Wade, aber das dauert halt auch seine Zeit."
Laut Sportvorstand Max Eberl wolle Neuer "die Spiele im April machen", bevor er eine Entscheidung trifft: "Und er braucht keine großen Argumente mehr liefern. Er soll einfach nur gesund bleiben, mutig bleiben. Und dann werden wir uns hinsetzen."
Auch interessant: Überragender Neuer witzelt über Gegentor: "Ist ein Torwartfehler"
Mehr News zur Champions League
Fußball
Arsenal und "Killer" Havertz - ein Tritt gegen den Frust
Arsenal-Sieg entscheidet Rennen um 5. CL-Platz
Champions League
Das 100. Kompany-Spiel zeigt seine ganze Qualität
Champions League
Champions League: TV-Übertragung, Streams, Spielplan, Teams und Ergebnisse
Champions League Highlights
UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights heute kostenlos im Joyn-Stream und im Free-TV
Fußball
Dieser Neuer kann den FCB zum Titel tragen