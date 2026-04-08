ran Fußball FC Bayern - Pavlovic wirbt für Neuer: "Sag nie nein zu Manu" Videoclip • 02:29 Min Link kopieren Teilen

Bayern-Torhüter Manuel Neuer wurde nach seinem Gala-Auftritt bei Real Madrid auch zu einem möglichen DFB-Comeback befragt.

Nach der dritten Frage zu einer möglichen WM-Teilnahme hielt es Manuel Neuer nicht mehr aus. "Wir brauchen das Thema gar nicht aufmachen. Wo haben wir denn gespielt heute?", sagte der Torhüter des FC Bayern nach seiner überragenden Leistung beim 2:1 (1:0) im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Real Madrid. "Wir reden jetzt nicht über die Nationalmannschaft", betonte er, "ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich jetzt auf den FC Bayern." Dieser Neuer kann den FC Bayern zum Titel tragen Mitspieler Aleksandar Pavlovic lobte Neuer für seine Leistung in der Mixed Zone über den Klee: "Was der heute wieder abgeliefert hat, ist Wahnsinn. Ich glaub die ganze Welt hat hier gesehen, dass er auch in dem Alter noch so wichtig für uns ist. Er hat ein überragendes Spiel gemacht." Angesprochen auf ein mögliches DFB-Comeback des 40-Jährigen wurde Pavlovic deutlich: "Ja, auf jeden Fall. Ich sag nie zu Manu 'Nein', egal in welchem Alter, egal wann. Er ist immernoch ein überragender Torhüter und ein sehr sehr guter Teamkollege."

Manuel Neuer: Lothar Matthäus spricht sich für DFB-Comeback aus Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus brach eine Lanze für den Routinier: "Dieser Neuer ist Weltklasse, gehört in die Nationalmannschaft. Ich hoffe, dass Nagelsmann das Spiel sieht", erklärte der 65-Jährige bei "Sky Austria". Auf "Bild"-Nachfrage zeigte sich Matthäus aber nicht optimistisch hinsichtlich einer DFB-Rückkehr: "Ich würde tatsächlich gerne einen Manuel Neuer in dieser Form bei der WM sehen. Aber ich weiß auch, dass das nicht passieren wird. Julian Nagelsmann wird diese Tür nicht aufmachen. Und auch darum bleiben Manuels Rücktritts-Worte in Stein gemeißelt."

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