ran Fußball FC Bayern - Pavlovic wirbt für Neuer: "Sag nie nein zu Manu" Videoclip • 02:29 Min Link kopieren Teilen

Der Sieg des FC Bayern München bei Real Madrid war der 100. Einsatz von Vincent Kompany als FCB-Trainer – mit einem bezeichnenden Auftritt der Mannschaft.

Vincent Kompany steht nicht gern im Mittelpunkt. Sein Blick auf die Welt ist ein anderer. Es geht ihm nicht darum, seine Erfolge und seine Qualitäten ins Schaufenster zu stellen. Als Fußballtrainer will er seine Mannschaft und seine Spieler in den Fokus rücken. Das klingt erstmal banal. Sollte es nicht die Aufgabe eines jeden Trainers sein, den eigenen Spielern einen Rahmen zu bieten, in dem sie sich bestmöglich entwickeln können? Rückschlag für Real Madrid: Ein Star ist im Rückspiel gesperrt Beim Trainer des FC Bayern München wird jedoch mit jeder Woche deutlicher, mit welcher Konsequenz und Authentizität er diesen Rahmen mit Leben füllt. Vielleicht hat kein Spiel das so sehr gezeigt wie das Auswärtsspiel bei Real Madrid am Dienstagabend. Es war das 100. Spiel des FCB unter Kompany – und eines, das klar die Handschrift des Belgiers trug. Auch wenn er das selbst niemals so formulieren oder zugeben würde. Schon vor diesem Hinspiel im Viertelfinale der Champions League sagte Kompany etwas, das in der Berichterstattung beinahe schon unterging. "Bayern ist nicht Madrid, aber Bayern ist Bayern", so der Trainer bei "Prime Video". Wieder sehr banal. Aber wieder mit tieferer Bedeutung. Denn in diesem Satz schwingt ein Selbstverständnis mit, das der FC Bayern auf der großen Bühne in den vergangenen Jahren verloren hat. Ein Selbstverständnis, das jetzt aber wieder da ist und mit dem die Bayern in Madrid über weite Strecken eine beeindruckende Leistung gezeigt haben. Experte Mats Hummels erzählte vor Anpfiff noch davon, dass Auswärtsspiele im Bernabeu mit das Schwerste im Spitzenfußball wären. Phasenweise ließen es die Münchner leicht aussehen.

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FC Bayern profitiert von Kompanys Positivität Klar, es gab auch die Phasen, in denen Madrid die Tür weit aufstieß, dem Spiel einen anderen Verlauf zu geben. Viele Statistiken waren am Ende ausgeglichen. Doch das mindestens leicht bessere Team waren die Bayern. Weil sie an sich glaubten, weil sie ihrem Spielstil vertrauten und weil sie als Team zusammengewachsen sind. Max Eberl erinnert immer wieder an die Klub-WM, wenn es um den Teamspirit geht. Eine Art Klassenfahrt, auf der die Mannschaft einen Zusammenhalt entwickelt hat, der sie durch die Saison trägt. Doch die Art und Weise, wie Kompany seine Mannschaft fast schon therapiert, wenn es um die Einstellung in wichtigen Partien geht, dürfte der größere Faktor sein. Er wolle nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn man verliert oder wenn man ein schlechtes Spiel macht, erklärte der ehemalige Weltklasse-Innenverteidiger vor dem Sieg gegen Real Madrid. Es sei viel wichtiger, darüber nachzudenken, was passiert, wenn man gewinnt und wenn man gut spielt. Kompany stellt die positiven Themen in den Mittelpunkt. Er verbreitet Glauben und Hoffnung. Und diese Art und Weise der Kommunikation hört beim Fußball nicht auf. Als er vor einigen Wochen über den Rassismusvorwurf von Vinicius Junior sprach, kritisierte er beispielsweise das Verhalten von Jose Mourinho scharfsinnig, eloquent, bestimmt und deutlich. Neuer lässt Real Madrid verzweifeln: Die Noten der FCB-Stars Aber er öffnete gleichzeitig die Tür, aufeinander zuzugehen und sich nicht mit Vorwürfen voneinander zu entfernen. Er betonte, dass er Mourinho nicht für einen schlechten Menschen halte. Kompany schaffte kommunikativ einen schwierigen Spagat. Dort ließ sich erahnen, wie sein Umgang mit den Spielern sein muss.

Krasser Kontrast zu Thomas Tuchel Thomas Tuchel lieferte 2024 ein krasses Gegenbeispiel. Nach dem 2:2 im Hinspiel analysierte er die Fehler von Minjae Kim in aller Öffentlichkeit und mit einer Deutlichkeit, die verwunderte. Etwas, was unter Kompany so nicht passieren würde. Der Belgier spricht nur selten über einzelne Spieler und wenn, dann immer respektvoll und ohne die Tür für Schlagzeilen zu öffnen. Aber auch sportlich ist der Unterschied klar erkennbar. Vor zwei Jahren agierten die Münchner über weite Strecken passiv, fast schon ehrfürchtig in den beiden Duellen mit Madrid. Diesmal agierten sie aktiv, offensiv und ohne Angst. Nicht mit dem Gedanken daran, was passieren könnte, wenn Fehler gemacht werden, sondern immer mit dem Gedanken daran, was passieren kann, wenn die Aktionen erfolgreich sind. Die Münchner spielen so furchtlos und so selbstbewusst wie schon lange nicht mehr. Vielleicht ist das die größte Errungenschaft unter Kompany. Die fußballerische Qualität des Teams ist die eine Sache. Der unbändige Wille und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten auch dann, wenn Madrid im eigenen Stadion gegen Ende nochmal die Schlagzahl erhöht, ist die andere Sache. "Unsere Jungs sollen wissen, dass sie im Bernabeu gewonnen haben", sagte Kompany hinterher: "Das ist etwas wert und das müssen wir mitnehmen. Wenn du das schaffst, dann zeigt das, dass du viel schaffen kannst.

Vincent Kompany: Endlich wieder Kontinuität beim FC Bayern? Unter Kompany scheinen die Möglichkeiten unbegrenzt zu sein. In München ist er erst der neunte Trainer, der die 100 Spiele knackt. Udo Lattek und Jupp Heynckes schafften es jeweils in zwei Amtszeiten. Mit durchschnittlich 2,41 Punkten pro Spiel steht Kompany aktuell gemeinsam mit Pep Guardiola auf dem vierten Rang der Klubhistorie. Nur Jupp Heynckes (2,43 zwischen 2011 und 2013 und 2,49 zwischen 2017 und 2018) und Hansi Flick (2,53) haben noch einen leicht besseren Schnitt. 302 Tore hat der FC Bayern in diesen 100 Partien erzielt. 101 haben sie kassiert. Im Rückspiel bietet sich die Chance für den FCB, erstmals seit der Saison 2022/23 wieder ein echtes europäisches Schwergewicht auszuschalten. Damals gelang im Achtelfinale das Weiterkommen gegen Paris Saint-Germain. Eine Saison später gewann man in zwei Duellen gegen den FC Arsenal, doch die Engländer waren damals noch nicht auf dem Niveau, das sie heute haben. Viele Duelle mit Spitzenklubs gingen in der jüngeren Vergangenheit verloren. Ein Weiterkommen gegen Real Madrid allerdings wäre ein klares Statement. Eine Garantie auf den Titel wäre das noch lange nicht. Aber zumindest der Beweis, dass die Bayern unter Kompany zurück sind unter den besten Mannschaften der Welt. Wer so eine Leistung im Bernabeu zeigt, steht aber auch unter den Titelfavoriten hoch im Kurs. Ein Zustand, in dem sich der FC Bayern nur deshalb befindet, weil er nach nicht enden wollender Trainersuche etwas zufällig bei der besten Lösung landete, die er hätte finden können.

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