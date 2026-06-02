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FC Bayern München: Zwei Top-Stars schaffen es ins Champions-League-Team der Saison
Aktualisiert:von SID
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Kimmich trifft Münchens Kulttaxifahrer Cissé
Videoclip • 02:02 Min
Die UEFA hat das Champions-League-Team der Saison bekanntgegeben. Auch der FC Bayern München ist darin vertreten.
Die Bayern-Stars Harry Kane und Michael Olise sind von den Technischen Beobachtern der UEFA ins Team der Champions-League-Saison gewählt worden. Das teilte der Verband am Sonntag, einen Tag nach dem Sieg von Paris Saint-Germain im Finale gegen den FC Arsenal, mit. Spieler der Saison ist Chwitscha Kwarazchelia, der mit 17 Scorerpunkten maßgeblich am erneuten PSG-Triumph beteiligt war.
Paris hatte am Samstag im Finale von Budapest 4:3 im Elfmeterschießen gegen Arsenal gewonnen und damit den Titel erfolgreich verteidigt. Auch dort zeigte Kwarazchelia seine Klasse: Der Georgier holte einen Foulelfmeter heraus, den Ousmane Dembélé (65.) zum 1:1 verwandelte. Zuvor hatte Kai Havertz (6.) die Londoner in Führung gebracht.
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PSG mit fünf Spielern im Team des Jahres
Im Team der Saison sind nur vier Teams vertreten. Vorne stürmt Königsklassen-Topscorer Kane (18) neben Dembélé. Olise spielt auf dem rechten Flügel, Kwarazchelia auf dem linken. PSG stellt insgesamt fünf Spieler: Auch Vitinha, Nuno Mendes und Marquinhos sind dabei.
Die Arsenal-Profis Declan Rice, Gabriel und David Raya sowie Rechtsverteidiger Marcos Llorente von Atletico Madrid komplettieren das Team.
Die Bayern waren im Halbfinale an PSG gescheitert. Arsenal schaltete auf dem Weg ins Endspiel Atletico Madrid aus.
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