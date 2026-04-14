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FC Bayern: Real Madrid ist zuversichtlich "Wir glauben alle, dass wir die Aufholjagd schaffen"
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:29 Min
Im Vorfeld des Champions-League-Achtelfinale-Rückspiels in München kündigt Real Madrid an Geschichte zu schreiben.
Für Real Madrids Star Jude Bellingham ist das Rückspiel beim FC Bayern ein "Finale", ein "Alles-oder-Nichts-Spiel": Der frühere Dortmunder hat nach einer bislang enttäuschenden Saison noch einmal die enorme Bedeutung des Gigantenduells in München am Mittwoch für die Königlichen unterstrichen.
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"Wir müssen alles auf dieses Spiel setzen. Wir müssen präsent sein, wir müssen uns zeigen. Wir können uns nicht verstecken", betonte der Engländer nach dem 1:2 im Bernabeu in der vergangenen Wochen und ergänzte: "Jede Niederlage in der Champions League fühlt sich an wie ein Desaster. Wir haben die Gelegenheit, all die schlechte Dinge der Saison vergessen zu machen. Es ist sehr wichtig für diesen Verein und für alle Spieler. Wir wissen alle Bescheid, was ansteht und worum es morgen geht."
Champions-League: Real Madrid will "Geschichte schreiben"
Bellingham warnte aber vor den Bayern. "Wir wissen, was für eine Herausforderung wir vor uns haben. Die Intensität, mit der sie spielen, das ist der Wahnsinn. Es gibt so viele verschiedene Gründe, warum sie so ein tolles Team sind", sagte der Mittelfeldspieler und hob insbesondere Harry Kane heraus: "Es ist unglaublich zu sehen, was für eine tolle Form er erreicht hat, aber natürlich wollen wir ihn morgen stoppen."
Die Zuversicht bei Real ist groß, die Partie noch drehen zu können. Seine Stars um Kylian Mbappé oder Vinicius Júnior seien bereit, "Geschichte zu schreiben", betonte Trainer Álvaro Arbeloa und fügte selbstbewusst an: "Wir glauben alle daran, dass wir die Aufholjagd schaffen. Wir sind Real Madrid. Wir haben super Spieler, alle sind 100 Prozent fit. Ich kann versprechen, dass wir alles für dieses Wappen geben werden."
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