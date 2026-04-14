FC Bayern: Real Madrid ist zuversichtlich "Wir glauben alle, dass wir die Aufholjagd schaffen"

Im Vorfeld des Champions-League-Achtelfinale-Rückspiels in München kündigt Real Madrid an Geschichte zu schreiben.

Für Real Madrids Star Jude Bellingham ist das Rückspiel beim FC Bayern ein "Finale", ein "Alles-oder-Nichts-Spiel": Der frühere Dortmunder hat nach einer bislang enttäuschenden Saison noch einmal die enorme Bedeutung des Gigantenduells in München am Mittwoch für die Königlichen unterstrichen.

"Wir müssen alles auf dieses Spiel setzen. Wir müssen präsent sein, wir müssen uns zeigen. Wir können uns nicht verstecken", betonte der Engländer nach dem 1:2 im Bernabeu in der vergangenen Wochen und ergänzte: "Jede Niederlage in der Champions League fühlt sich an wie ein Desaster. Wir haben die Gelegenheit, all die schlechte Dinge der Saison vergessen zu machen. Es ist sehr wichtig für diesen Verein und für alle Spieler. Wir wissen alle Bescheid, was ansteht und worum es morgen geht."