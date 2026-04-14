Birmingham City: Zum Ärger von Tom Brady? Ex-Nationalspieler muss nach Alkohol-Unfall vor Gericht

ran Fußball FC Bayern: Gnabry-Comeback gegen Real? Kompany gibt Update Videoclip • 02:48 Min Link kopieren Teilen

Für den Birmingham-City-Spieler Marvin Ducksch hat ein Autounfall mit drei anderen Fahrzeugen nun schwere Konsequenzen. Der zweifache Nationalspieler muss sich wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht verantworten.

Sportlich lief es zuletzt gut für Marvin Ducksch. Doch jetzt könnte sich der frühere Fußball-Nationalspieler bei Birmingham City im wahrsten Wortsinn ins Abseits manövriert haben: Wie der englische Zweitligist, bei dem auch NFL-Legende Tom Brady Mitbesitzer ist, am Dienstag mitteilte, muss sich der 32-Jährige wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. Einzelheiten nannte der Klub nicht, der Vorfall werde intern behandelt. Jamal Musiala nicht zur WM? Oliver Kahn fühlt sich nach Aussagen missverstanden "Marvin möchte bei seinen Teamkollegen, dem Stab und den Fans um Entschuldigung bitten und übernimmt volle Verantwortung für sein Handeln", teilte City mit.

Marvin Ducksch: Unfall mit drei Autos Die BBC berichtet, dass Ducksch am Ostermontag gegen 22.30 Uhr in der Nähe des Trainingsgeländes des Klubs in einen Unfall mit drei Autos verwickelt war und danach vorläufig festgenommen wurde. Am 20. Mai muss der Ex-Bremer vor dem Warwickshire Magistrates' Court in Leamington Spa erscheinen. Für das Heimspiel am Sonntag gegen Wrexham war Ducksch aus dem Kader gestrichen worden. Zuvor hatte er starke Wochen gehabt und sieben Treffer in den jüngsten 16 Spielen erzielt. Ducksch, der 2023 zwei Kurzeinsätze im deutschen A-Team erhalten hatte, war im August 2025 aus Bremen zu den Blues gewechselt. Auch interessant: FC Bayern vs. Real Madrid - Michael Henke: "Die Mannschaft darf sich vom Hype nicht einlullen lassen"

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