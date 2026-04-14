ran Mehr Sport FC Bayern: Zverev mit Ansage! "Wenn Neuer so weiterspielt..." Videoclip • 02:29 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern will am Mittwoch über Real Madrid ins CL-Halbfinale einziehen. Wir haben vorher mit Michael Henke über Gefahren, Sorgen, Parallelen zu 2001, einen Geheimtipp und den Flow gesprochen.

FC Bayern: Gefestigt und bodenständig ran: Herr Henke, Karl-Heinz Rummenigge hat zuletzt gesagt, ihm gefalle der aktuelle Hype um den FC Bayern nicht. Ihnen auch nicht? Michael Henke: Mir persönlich gefällt der Hype schon, auch weil ich gewisse Sympathien für Bayern habe. In meiner aktuellen Rolle kann ich das entspannter betrachten, weil ich keine Verantwortung trage. (lacht) ran: Und als Verantwortlicher? Henke: Da würde ich das genauso sehen wie Karl-Heinz Rummenigge. Ich habe selbst erlebt, dass gerade erfolgreiche Phasen auch ihre Tücken haben. Wenn es gut läuft, wenn eine Mannschaft gefeiert wird, dann wird das nächste Spiel oft schwieriger. Das ist menschlich: Man lehnt sich ein Stück weit zurück und beginnt, den positiven Stimmen zu glauben. Und vieles davon stimmt ja auch. Bayern wirkt aktuell wie eine echte Mannschaft, die Rückstände aufholt und auch schwierige Spiele noch dreht. Real hingegen ist vielleicht weniger ein geschlossenes Team, hat aber herausragende Einzelspieler. Und genau die können jederzeit ein Spiel entscheiden – selbst, wenn es eigentlich nicht gut läuft. Ich glaube, genau das ist der Punkt, den Rummenigge meint: Die volle Konzentration muss da sein. Die Mannschaft darf sich vom Hype nicht einlullen lassen, sondern muss die Spannung hochhalten. ran: Rummenigge erinnert damit auch an 2014, als Bayern gegen Real zu Hause 0:4 verloren hat. Ist diese Sorge heute noch berechtigt? Henke: Große Sorgen habe ich ehrlich gesagt nicht. Dafür wirkt diese Mannschaft aktuell zu gefestigt. Sie tritt sehr bodenständig auf, man hört keinerlei Überheblichkeit von einzelnen Spielern. Ich würde das auch nicht mit 2014 vergleichen. Diese Mannschaft ist – auch durch den Trainer – deutlich geerdeter. Sie arbeitet die Spiele sauber ab, geht Schritt für Schritt vor und richtet den Fokus konsequent auf die jeweils nächste Aufgabe. Und ich glaube schon, dass ihnen bewusst ist, wie gefährlich ein Gegner wie Real Madrid gerade in so einer Phase sein kann. Auch wenn sie mich als Mannschaft nicht überzeugen. ran: Warum überzeugt Sie Real als Mannschaft nicht? Henke: Es ist dieser starke Fokus auf Individualisten. Mir fehlt da manchmal das klare Mannschaftsdenken. Einige Spieler agieren sehr offensiv orientiert, beteiligen sich wenig an der Defensivarbeit und warten eher auf ihre Aktionen vorne. Mir persönlich gefällt ein anderer Ansatz besser: Wenn ich sehe, wie ein Harry Kane auch nach hinten arbeitet, am eigenen Strafraum verteidigt, nicht nur als Torjäger agiert, sondern auch Mitspieler einsetzt: Das ist für mich moderner Mannschaftsfußball. Dazu kommt die Gesamtwirkung beim FC Bayern: die Mischung aus jungen, hungrigen Spielern und erfahrenen Akteuren, die aber genauso engagiert auftreten. Auch die Reaktionen innerhalb der Mannschaft, etwa nach Toren, wirken geschlossen und stimmig.

- Anzeige -

- Anzeige -

Individualisten oder Mannschaftsspieler - welches Modell setzt sich am Mittwoch durch? Bild: Alterphotos

Henke: "Die Situation ist definitiv gefährlich" ran: Wie gefährlich ist die aktuelle Situation für den FC Bayern – gerade mit Blick auf die vielen Lobeshymnen und das 2:1 aus dem Hinspiel? Henke: Die Situation ist definitiv gefährlich – gerade wegen dieser Begleiterscheinungen. Und das ist gar kein Vorwurf, sondern Teil des Geschäfts. Medien neigen dazu, Mannschaften und Spieler erst hochzujubeln und im nächsten Moment umso kritischer zu bewerten, wenn es nicht läuft. Genau deshalb muss sich der FC Bayern dieser Dynamik bewusst sein. Ein 2:1 im Hinspiel, ein aufgestellter Torrekord – das sieht alles gut aus, bringt aber nichts, wenn du das Rückspiel verlierst. Ich glaube, dass genau das intern auch klar angesprochen wird. Die eigentliche Gefahr liegt darin, dass von außen das Gefühl entsteht: "Da kann nichts mehr schiefgehen." Und genau in solchen Momenten passiert es dann doch. Das ist die Krux bei Topmannschaften. Am Ende zählen nicht gute Leistungen oder einzelne Ergebnisse, sondern Titel. ran: Wer steht vor dem Rückspiel mehr unter Druck: Bayern oder Real? Henke: Psychologisch liegt der größere Druck eher beim FC Bayern München. Einfach, weil sie mehr zu verlieren haben. Auf der anderen Seite hast du Real Madrid, die mit einer ganz anderen Haltung ins Rückspiel gehen können. Sie haben das Hinspiel verloren, waren damit alles andere als zufrieden und sind entsprechend motiviert. Das Hinspiel hat zudem gezeigt, wie gefährlich sie trotzdem sind. Sie werden sich sagen, dass noch alles drin ist und sie nichts zu verlieren haben. Das gibt ihnen einen kleinen psychologischen Vorteil. Bayern dagegen muss dieses Ergebnis verteidigen, und genau das erzeugt den größeren Druck. ran: Wie bereitet Vincent Kompany die Mannschaft am besten konkret auf dieses Rückspiel vor? Henke: Der FC Bayern ist aktuell über 90 Minuten die bessere Mannschaft, wenn sie ihr Niveau abrufen. Und genau das muss der Trainer vermitteln. Bayern wirkt körperlich stärker, insgesamt fitter und konstanter in der Intensität als Real Madrid. Aber genau darin liegt auch die Aufgabe: Diese Intensität musst du von der ersten bis zur letzten Minute durchziehen. Der entscheidende Punkt ist die Balance: den Spielern klarzumachen, dass sie besser sind, ohne dabei auch nur ansatzweise in Arroganz zu verfallen. Wenn Bayern 90 Minuten konsequent auf diesem Level spielt, wird es für Real extrem schwer, das Duell noch zu drehen. ran: Gibt es aus Ihrer Erfahrung von früher so etwas wie einen "Generalschlüssel" für K.-o.-Duelle gegen Real? Henke: Es gibt Grundprinzipien, die entscheidend sind. Das Wichtigste ist, dass du dich nicht von der Atmosphäre beeindrucken lässt. Kein Respekt in Form von Ehrfurcht, sondern ein gesundes Selbstbewusstsein. Genau das war damals entscheidend, etwa beim Triumph 2001. Die Spieler waren komplett überzeugt von sich und der Mannschaft. Wir sind selbstbewusst aufgetreten, haben körperlich dagegengehalten, die Zweikämpfe angenommen und uns nicht vom Umfeld einschüchtern lassen. Wir haben es eher als Antrieb genutzt. Und genau das brauchst du gegen Real Madrid. ran: Sehen Sie Parallelen zwischen der Bayern-Mannschaft von 2001 und der heutigen? Henke: Ja, die Mannschaft damals war ähnlich geerdet und geil auf Erfolg. Dieses Gefühl hat sich über den Wettbewerb hinweg immer weiter gesteigert, auch geprägt durch die Erfahrung von 1999. Viele Spieler waren zwei Jahre später noch dabei, und mit jeder Runde war dieses Erlebnis im Hinterkopf präsent. Ich glaube, genau deshalb mahnt Rummenigge jetzt zur Vorsicht. Es geht ihm darum, die Sinne zu schärfen und die Mannschaft wachzuhalten.

Henke: Die Faktoren für die Gier nach Erfolg ran: Was sind die Faktoren für diese extreme Gier nach Erfolg? Henke: Das beginnt bei der Struktur der Mannschaft – vor allem bei den Führungsspielern. Du brauchst eine Achse, die das vorlebt. Spieler, die den Anspruch jeden Tag hochhalten und die anderen mitziehen. Wenn diese Mentalität da ist, entsteht eine Dynamik. Dann lassen sich auch Spieler mitreißen, die vielleicht von Natur aus etwas schneller zufrieden wären. Aber dafür brauchst du klare Impulsgeber. Früher waren das Spieler wie Oliver Kahn oder Stefan Effenberg, die diese Mentalität vorgegeben haben. Und genau das scheint auch heute wieder zu funktionieren: Niemand kann sich rausnehmen, alle ziehen in die gleiche Richtung. ran: Wie hält man als Trainer in der entscheidenden Saisonphase diesen Flow aufrecht? Henke: Das ist eine extrem anspruchsvolle Phase, gerade für den Trainer. Du bist im Drei- oder Vier-Tage-Rhythmus gefordert, musst ständig reagieren und die Balance finden. Ein entscheidender Punkt ist für mich: Spiele schnell abhaken. Du darfst nichts aufschieben. Die Analyse des letzten Spiels muss direkt erfolgen – idealerweise am nächsten Tag. Alles andere wird problematisch, weil der Fokus sonst verwischt. Natürlich brauchst du auch mentale Entlastung. Manchmal hilft ein freier Tag, um die Köpfe freizubekommen – selbst wenn schon wenige Tage später das nächste Spiel ansteht. Am Ende hängt vieles am Timing des Trainers: Wann ziehe ich an, wann nehme ich Druck raus? Wann fordere ich, wann lasse ich bewusst los? Beim FC Bayern München wirkt es aktuell so, als würde genau dieses Timing sehr gut funktionieren. ran: In so einer Phase kann man als Trainer aber auch viel falsch machen? Henke: Absolut. Deshalb ist Erfahrung in solchen Situationen enorm wichtig – sowohl beim Trainer als auch innerhalb der Mannschaft. Gerade der FC Bayern hat den Vorteil, dass neben jungen Spielern auch viele erfahrene Akteure im Kader stehen, die solche Phasen schon erlebt haben. Der Trainer bleibt dabei die zentrale Figur. Er muss die Richtung vorgeben, die Belastung steuern und die richtigen Impulse setzen. Aber entscheidend ist: Diese Botschaften müssen in der Mannschaft ankommen, und das funktioniert nicht allein über Ansprachen. ran: Sondern? Henke: Die entscheidende Arbeit passiert innerhalb der Mannschaft selbst. Über die Führungsspieler, die die Mentalität vorleben und weitergeben. Denn als Trainer hast du immer eine gewisse Distanz zur Mannschaft, und die ist auch wichtig. Deshalb reicht es nicht, sich vorne hinzustellen und immer wieder große Reden zu halten. ran: Sportliches, Mentales oder der körperliche Faktor: Was ist in dieser Phase besonders wichtig, wie verschiebt sich der Fokus? Henke: Es bleibt ein Mix, aber die Gewichtung verändert sich ein Stück weit. Was man nicht unterschätzen darf: Neben Taktik und Mentalität spielt die körperliche Steuerung eine enorme Rolle. Gerade beim FC Bayern ist das entscheidend. Die Stammspieler, die alle drei Tage im Einsatz sind, brauchen vor allem Regeneration. Gleichzeitig darfst du die Ergänzungsspieler nicht verlieren und auch nicht diejenigen, die nach Verletzungen zurückkommen. Spieler wie Jamal Musiala müssen gezielt aufgebaut werden, damit sie im entscheidenden Moment körperlich bereit sind.

- Anzeige -

- Anzeige -

Die nächsten Livestreams Jetzt live Jetzt live • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Österreich - Deutschland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Österreich - Deutschland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 11:00 • Tennis Tennis: BMW Open, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 480 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 11:00 • Tennis Tennis: BMW Open, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 480 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 19:15 • Eishockey DEL-Playoffs: Kölner Haie vs. Eisbären Berlin - Halbfinale Spiel 4 Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 19:15 • Eishockey DEL-Playoffs: Kölner Haie vs. Eisbären Berlin - Halbfinale Spiel 4 Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

FC Bayern: Henkes Geheimtipp für den Rest der Saison ran: Gibt es aus Ihrer Erfahrung einen "Geheimtipp" für diese entscheidende Saisonphase? Henke: Der entscheidende Faktor ist die körperliche und mentale Fitness und die richtige Steuerung durch den Trainer. Ein zentraler Punkt ist die Dosierung: Belastung und Entlastung müssen exakt abgestimmt sein. Zu viel Belastung führt zu Verletzungen, zu viel Schonung kostet Spannung. Du musst beides im richtigen Verhältnis halten. Ein Schlüssel ist dabei auch Rotation. Nicht als Selbstzweck, sondern weil du mit einem starken Kader arbeiten musst. Wenn du gute Spieler hast und sie nicht einsetzt, verschenkst du Qualität und riskierst gleichzeitig Überlastung bei den Stammspielern. Genauso wichtig ist die mentale Komponente: Jeder Spieler muss sich als Teil des Ganzen fühlen. Ohne diese Tiefe funktioniert es nicht. Am Ende läuft alles auf einen Punkt hinaus: die richtige Balance. Belastung, Erholung, Spannung – wenn das passt und du von größeren Verletzungen verschont bleibst, hast du in dieser Phase den entscheidenden Vorteil. ran: Der Trainer wird aktuell viel gelobt. Wie schafft man es, dass sich die eigene Art über die Zeit nicht abnutzt? Henke: Am besten jede Saison den Kader austauschen. (lacht) Nein, aber ein Stück weit gehört Erneuerung immer dazu. Du brauchst regelmäßig frische Impulse in der Mannschaft, neue Reize. Das kann über Personal passieren, aber auch im Trainingsalltag – etwa durch neue Übungen oder leicht veränderte Abläufe. Entscheidend ist, dass du als Trainer nicht komplett berechenbar wirst. Die Spieler sollten nicht das Gefühl haben, jeden Tag exakt zu wissen, was passiert. Gleichzeitig hilft natürlich Erfahrung. Gerade jemand wie Vincent Kompany, der selbst auf höchstem Niveau gespielt hat, kennt diese Dynamiken und weiß, wie wichtig solche Impulse sind.

FC Bayern die beste Mannschaft in Europa? ran: Sind Sie eigentlich überrascht von der konstanten Dominanz des FC Bayern in dieser Saison? Henke: Überraschend ist das für mich nicht grundsätzlich. Was aber durchaus bemerkenswert ist: wie konstant sie dieses Niveau halten und sich gleichzeitig weiterentwickeln. Das ist nicht selbstverständlich und spricht auch für die Arbeit des Trainers und seines Stabs. Du hast den Eindruck, dass die Mannschaft im Laufe der Saison noch einmal einen Schritt gemacht hat, nicht nur mit Blick auf die Bundesliga, wo sie ihre Aufgaben konsequent erledigt, sondern auch international. Gerade diese Kombination ist auffällig: Weiterentwicklung in der Champions League, ohne in der Liga nachzulassen. ran: Sind die Bayern aktuell die beste Mannschaft in Europa? Henke: Das ist schwer, seriös zu beantworten. Klar ist: Bayern gehört definitiv zur europäischen Spitze, für mich mindestens zu den Top vier. Aber solche Einordnungen musst du dir letztlich über Ergebnisse verdienen – also über den Einzug ins Halbfinale oder Finale. Erst dann kannst du wirklich sagen, wo du stehst. Nach dem Hinspiel kann man sagen, dass Bayern aktuell vor Real Madrid einzuordnen ist – aber das ist eben nur eine Momentaufnahme. ran: Wird es was mit dem Champions-League-Sieg für Bayern? Henke: Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum nicht. Es gibt starke Konkurrenz – etwa Paris Saint-Germain –, aber aktuell sehe ich keine Mannschaft, die gefestigter wirkt als der FC Bayern München.

- Anzeige -