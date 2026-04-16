FC Liverpool: Hugo Ekitike verletzt sich gegen PSG wohl schwer - WM-Teilnahme futsch

Bittere Szene rund um Hugo Ekitike. Der Ex-Frankfurter hat sich im Champions-League-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain schwer verletzt. Nun steht die Schock-Diagnose wohl fest.

Hugo Ekitike hat sich im Viertelfinal-Rückspiel des FC Liverpool gegen Paris Saint-Germain in der Champions League schwer verletzt.

Der frühere Frankfurter setzte nach einem Pass zum Sprint an, sackte dann aber plötzlich ohne Gegnereinwirkung zusammen und hielt sich den rechten Knöchel.

Nach längerer Behandlungspause musste der Stürmer unter aufmunterndem Applaus der Zuschauer in Anfield vom Platz getragen werden, Mohamed Salah kam für ihn rein.

Wie "ESPN" berichtet, bestätigten sich offenbar die Befürchtungen: Der Angreifer soll sich einen Achillessehnenriss zugezogen und damit voraussichtlich neun bis zwölf Monate ausfallen. Eine Bestätigung seitens des Klubs steht aber noch aus.