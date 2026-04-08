Real Madrid unterliegt im Viertelfinal-Hinspiel dem FC Bayern. Der Optimismus vor dem Rückspiel ist dennoch ungebrochen.

Das Spiel war gerade erst vorbei, die erste Schlacht verloren, da war das Wort "Remontada" schon in aller Munde: Real Madrid, das war nach dem 1:2 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München schnell klar, glaubt felsenfest an die Aufholjagd - und weiter an den Halbfinal-Einzug.

"Wir haben immer Vertrauen", sagte Nationalspieler Antonio Rüdiger im Brustton der Überzeugung, wenngleich der Abwehrchef die Gegentore als "Geschenke" beklagte. Real aber ist nun mal Real - und in der Königsklasse immer da, wenn es darauf ankommt. Oder etwa nicht?

Auch Trainer Álvaro Arbeloa jedenfalls hielt sich am Nimbus des Rekordsiegers fest. "Wenn eine Mannschaft in München gewinnen kann, dann ist es Real Madrid", betonte der Coach. Bei drei der jüngsten vier Gastspiele ist dies gelungen, nur das letzte endete remis. Den letzten Heimsieg gegen die Königlichen feierten die Bayern im April 2012 (2:1).