ran Fußball FC Bayern - Dreesen adelt Team nach PSG-Pleite: "Eigentlich bist du tot" Videoclip • 03:34 Min Link kopieren Teilen

Fans und Experten halten die Champions-League-Gala zwischen dem FC Bayern und PSG für das beste Spiel der Geschichte. Das ran-Ranking.

Von Martin Volkmar Peter Schmeichel hat in seiner langen Profi-Karriere viel erlebt. Der ehemalige Weltklasse-Torhüter wurde mit Dänemark 1992 sensationell Europameister und gewann mit Manchester United 1999 die Champions League sowie zahlreiche Titel in England. Paris Saint-Germain vs. FC Bayern: "Wahnsinn für die Geschichtsbücher" - Pressestimmen zum 4:5 der Bayern Doch am Dienstagabend griff Schmeichel als Augenzeuge des 5:4 von Paris St. Germain gegen Bayern München im Halbfinal-Hinspiel der Champions League zum Superlativ. "Ich kann mich nicht erinnern, in meinem Leben jemals ein besseres Spiel gesehen zu haben", erklärte der 62-Jährige und schloss damit auch sämtliche andere Begegnungen ein, bei denen er nicht selbst mitgespielt hat.

PSG – Bayern München: "Ein Spiel des Jahrhunderts" Auch den Bayern-Bossen Max Eberl und Christoph Freund fiel kein vergleichbares Weltklassespiel ein und die internationale Presse sprach ebenfalls von einem "Spiel des Jahrhunderts" ("The Sun"). Angesichts der Vielzahl großartiger Partien in der Geschichte des Fußballs fallen Vergleiche schwer, erinnert sei nur an das WM-Finale in Katar 2022 zwischen Argentinien und Frankreich (4:3 nach Verlängerung). Trotzdem waren auch die internationalen Medien voll des Lobes. "Das war eines der schönsten Spiele der Champions League, vielleicht das schönste in der Geschichte des modernen Fußballs", meinte etwa die "Corriere dello Sport". Die ran-Redaktion hat sich daher auf die Partien mit deutscher Beteiligung in diesem Jahrtausend beschränkt und hier ein natürlich wie immer in solchen Fällen subjektiv gefärbtes Ranking der zehn besten Spiele erstellt:

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10. WM 2006, Viertelfinale: Deutschland – Argentinien 5:3 nach Elfmeterschießen Die Euphorie rund ums die von Jürgen Klinsmann betreute DFB-Auswahl war groß bei der Heim-WM, doch die Argentinier gingen als klarer Favorit ins Spiel. Dennoch triumphierten am Ende die Gastgeber nach einem dramatischen Elfmeterschießen inklusive anschließender Rudelbildung. Erst im Halbfinale platzte gegen den späteren Weltmeister Italien der Traum vom Titel.

9. Champions League 2011/12, Finale: FC Chelsea - FC Bayern 5:3 n.E. Die Allianz Arena erlebte an diesem Samstag ein episches Drama, das zu den größten Niederlagen in der Vereinsgeschichte der Bayern gehört. Trotz drückender Überlegenheit rettete sich Chelsea ins Elfmeterschießen, wo Keeper Petr Cech die Bayern entnervte.

8. Champions League 2012/13, Finale: FC Bayern – Borussia Dortmund 2:1 Ein Jahr später machen die Münchner ihr Trauma wieder gut und gewinnen das Triple. Schon im Halbfinale wird der FC Barcelona zweimal aus dem Stadion geschossen (4:0 und 3:0). Im Endspiel ist der BVB dagegen ebenbürtig, erst kurz vor Schluss erlöst der im Jahr davor den Fans noch ausgepfiffene Arjen Robben die Bayern.

7. WM 2010, Viertelfinale: Deutschland – Argentinien 4:0 Die Krönung der "neuen deutschen Welle" unter Bundestrainer Jogi Löw, dessen neu formierte und verjüngte Mannschaft mit Mesut Özil, Thomas Müller und anderen schon beim 4:1 im Achtelfinale gegen England international für Aufsehen gesorgt hat. Der Kantersieg gegen die von Diego Maradona gecoachten Argentinier ist aber der vorläufige Höhepunkt, denn im Halbfinale ist wieder gegen den späteren Weltmeister (Spanien) Endstation.

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6. Europa League 2021/22, Viertelfinal-Rückspiel: FC Barcelona – Eintracht Frankfurt 2:3 Eines der ruhmreichsten Kapitel in der ruhmreichen Historie des Traditionsvereins. Die Eintracht dominiert das gegnerische Starensemble 90 Minuten lang mit einer beeindruckenden Vorstellung, unterstützt von zigtausenden Anhängern im Camp Nou. Erst in der Nachspielzeit verkürzt das bis dahin chancenlose Barca. Im Finale gewinnen die Frankfurter dann gegen die Glasgow Rangers die Europa League.

5. Champions League 2012/13, Viertelfinal-Rückspiel: Borussia Dortmund – FC Malaga 3:2 Für BVB-Fans bis heute die Mutter aller Fußballwunder. Nach einem 0:0 im Hinspiel liegt die favorisierte Truppe von Jürgen Klopp zu Hause nach der regulären Spielzeit mit 1:2 hinten, auch Marco Reus‘ Ausgleich in der Nachspielzeit reicht nicht zum Weiterkommen. Doch dann drückt Verteidiger Felipe Santana den Ball in letzter Sekunde noch zum Siegtor über die Linie, der Signal Iduna Park rastet komplett aus.

4. Champions League, 2000/2001, Finale: Bayern München – FC Valencia 5:4 n.E. Zwei Jahre nach der epischen Last-Minute-Niederlage im Finale gegen Manchester United kommen die Bayern zurück und holen sich erstmals seit 25 Jahren wieder den Henkelpott. Matchwinner im Elfmeterschießen ist Keeper Oliver Kahn, der gleich drei Strafstöße pariert.

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3. Champions League, 2019/20, Viertelfinale: Bayern München – FC Barcelona 8:2 Vor dem Finalturnier in Lissabon ist nicht klar, wie die Mannschaften die mehrmonatige Corona-Pause verkraftet haben. Das Team von Hansi Flick gibt eine eindeutige Antwort und deklassiert den hoffnungslos unterlegenen Mitfavoriten um Lionel Messi. Nach dem 1:0 im Finale gegen PSG sind die Bayern zum sechsten Mal Champions-League-Sieger.

2. WM 2014, Halbfinale: Brasilien – Deutschland 1:7 Nahe dran an der Nummer eins, mit einem kleinen Nachteil: In der Partie in Belo Horizonte spielt nur eine Mannschaft, und das sind die Gäste. Schon nach 29 Minuten führt die turmhoch überlegene DFB-Elf mit 5:0 gegen einen erschreckend schwachen Gastgeber, die am Ende eine der schwärzesten Nächte erleben. Deutschland hingegen gewinnt nach der Gala durch ein hart erkämpftes 1:0 gegen Argentinien den vierten WM-Titel.

1. Champions League 2025/26, Halbfinal-Hinspiel: Paris St. Germain – Bayern München 5:4 Ein Spiel wie dieses hat es selten gegeben – vielleicht noch gar nicht? Der Unterschied zu vielen Begegnungen für die Geschichtsbücher ist in jedem Fall, dass es ein Duell auf Augenhöhe zwischen zwei Teams mit Weltklasse-Offensivreihen war. Immer spannend, weil keine Mannschaft nachgab und die Bayern sogar das 2:5 fast noch wettgemacht hätten. "Das ist eines der großartigsten Spiele, die ich je gesehen habe. Zwei Mannschaften, die an ihre eigene Fähigkeit glauben, den Gegner zu übertrumpfen", zeigte sich, ebenso wie zahlreiche andere Experten und Medien, Englands ehemaliger Torjäger Alan Shearer begeistert. Nun warten alle gespannt auf das Rückspiel am nächsten Mittwoch in der Allianz Arena. "Neun Tore in einer historischen Nacht, die ein unübertreffliches Rückspiel erwarten lassen", freute sich die spanische Sportzeitung "As". Auch interessant: Paris St. Germain vs. FC Bayern München - PSG bangt vor Rückspiel um Defensiv-Star