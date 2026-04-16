Champions League
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern: Champions-League-Halbfinale im TV, Livestream und Ticker
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ran Fußball
FC Bayern: "Die Roten sind absurd" - so titelt die internationale Presse
Videoclip • 01:15 Min
Der FC Bayern trifft im Halbfinale der Champions League auf Paris Saint-Germain. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Der FC Bayern kommt dem Titel in der Champions League immer näher. Nach dem Weiterkommen gegen Real Madrid wartet auf den deutschen Rekordmeister aber nun das nächste europäische Schwergewicht.
Champions League: Halbfinal-Hinspiel zwischen PSG und dem FC Bayern am 28. April ab 21:00 Uhr im Liveticker
Im Halbfinale der Königsklasse müssen die Münchner gegen Paris Saint-Germain ran. Der Titelverteidiger befindet sich pünktlich zum Saison-Höhepunkt in Topform und gab sich im Viertelfinale gegen den FC Liverpool keine Blöße und setzte sich in beiden Spielen mit 2:0 durch.
Besonders bitter für den FC Bayern: Im Hinspiel wird Vincent Kompany nicht an der Seitenlinie stehen. Der Belgier ist nach seiner dritten Gelben Karte gesperrt und wird erst im Rpckspiel wieder auf der Bank Platz nehmen dürfen.
ran hat alle wichtigen Informationen für das Halbfinal-Hinspiel zusammengefasst.
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?
Wettbewerb: Champions League; Halbfinale; Hinspiel
Datum: 28. April 2026
Uhrzeit: 21:00 Uhr
Austragungsort: Parc des Princes (Paris)
Champions-League-Spiel live: Läuft PSG gegen den FC Bayern München im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.
Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
Amazon Prime Video hat die Rechte für ein Champions-League-Spiel pro Runde am Dienstagabend. Daher zeigt der Streaming-Dienst auch PSG - FC Bayern live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Champions League im Livestream: Kann ich PSG vs. Bayern kostenlos sehen?
Ja. Neukunden von Amazon Prime können das Angebot einen Monat kostenlos testen und direkt wieder kündigen. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Spiel natürlich auch im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Halbfinale?
Einen Ticker zu Paris Saint-Germain vs. Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
PSG vs. FC Bayern live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Spiels
Begegnung: Paris Saint-Germain vs. Bayern München
Datum und Uhrzeit: 28. April 2026; 21:00 Uhr
Trainer: Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Vincent Kompany (Bayern München)
Free-TV: -
Pay-TV: Amazon Prime
Livestream: Amazon Prime
Liveticker: ran.joyn.de
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