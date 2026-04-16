FC Barcelona: Angebliche Einigung mit Trainer Hansi Flick über Vertragsverlängerung

FC Bayern: Tah feiert Sieg! "Dafür spielen wir Fußball"

Der spanische Tabellenführer FC Barcelona möchte die Zusammenarbeit mit Trainer Hansi Flick wohl längerfristig fortsetzen.

Beim FC Barcelona setzen die Verantwortlichen wohl noch längerfristig auf die Dienste des deutschen Trainers Hansi Flick.

Wie "Catalunya Radio" berichtet, sollen sich die Katalanen mit dem Berater von Flick mündlich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt haben.

Demnach könnte der 61-Jährige demnächst einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2028 beim FC Barcelona unterzeichnen.