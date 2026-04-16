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FC Barcelona: Angebliche Einigung mit Trainer Hansi Flick über Vertragsverlängerung
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Videoclip • 03:17 Min
Der spanische Tabellenführer FC Barcelona möchte die Zusammenarbeit mit Trainer Hansi Flick wohl längerfristig fortsetzen.
Beim FC Barcelona setzen die Verantwortlichen wohl noch längerfristig auf die Dienste des deutschen Trainers Hansi Flick.
Wie "Catalunya Radio" berichtet, sollen sich die Katalanen mit dem Berater von Flick mündlich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt haben.
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Demnach könnte der 61-Jährige demnächst einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2028 beim FC Barcelona unterzeichnen.
Flick mit Barca auf Meisterkurs
Nachdem Barca zuletzt als Tabellenführer den Patzer von Verfolger Real Madrid ausnutzen konnte, beträgt der Vorsprung des Flick-Teams auf die "Königlichen" schon neun Punkte bei noch sieben verbleibenden Begegnungen.
Somit dürfte es wohl nur noch eine Frage der Zeit sein, ehe Flick mit Barca den zweiten Meistertitel in Spanien in Folge einfahren kann.
In der Champions League scheiterte Barcelona hingegen im Viertelfinale gegen Atletico Madrid. Nach einer 0:2-Hinspielpleite im eigenen Stadion genügte der Flick-Elf im Rückspiel ein 2:1-Erfolg in Madrid nicht für das Erreichen des Halbfinals.
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