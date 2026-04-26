FC Bayern: "Die Roten sind absurd" - so titelt die internationale Presse

Der FC Bayern München trifft im Halbfinale der Champions League auf Paris Saint-Germain. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern München kommt dem Titel in der Champions League immer näher. Nach dem Weiterkommen gegen Real Madrid wartet auf den deutschen Rekordmeister aber nun das nächste europäische Schwergewicht.

Im Halbfinale der Königsklasse müssen die Münchner gegen Paris Saint-Germain ran. Der Titelverteidiger befindet sich pünktlich zum Saison-Höhepunkt in Topform und gab sich im Viertelfinale gegen den FC Liverpool keine Blöße und setzte sich in beiden Spielen mit 2:0 durch.

Besonders bitter für den FC Bayern: Im Hinspiel wird Vincent Kompany nicht an der Seitenlinie stehen. Der Belgier ist nach seiner dritten Gelben Karte gesperrt und wird erst im Rückspiel wieder auf der Bank Platz nehmen dürfen.

ran hat alle wichtigen Informationen für das Halbfinal-Hinspiel zusammengefasst.