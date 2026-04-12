Vor dem Königsklassen-Rückspiel gegen die Bayern fehlt Kylian Mbappe im Real-Training. Müssen die Madrilenen um den Superstar bangen?

Für Real Madrid geht es am Mittwochabend im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern München um alles (ab 21 Uhr im Liveticker). Die Königlichen müssen in der Allianz Arena einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen, ansonsten ist in der Königsklasse Endstation.

Ob Superstar Kylian Mbappe zur Verfügung stehen wird, ist aber zumindest noch nicht zu 100 Prozent sicher. Der Franzose verpasste das erste Training der Madrilenen vor dem so wichtigen Rückspiel.

Laut der spanischen Zeitung "AS" musste die Verletzung an Mbappes Augenbraue, die er sich beim Spiel gegen den FC Girona (1:1) am Freitagabend zuzog, mit drei Stichen genäht werden. Der Offensivspieler fehlte in der Folge am Sonntag beim Training.