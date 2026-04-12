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Real Madrid: Training ohne Kylian Mbappe - Bayern-Spiel in Gefahr?

Veröffentlicht:

von ran

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern - Kompany gibt zu: Harry Kane gegen Real über Schmerzgrenze

Videoclip • 02:11 Min

Vor dem Königsklassen-Rückspiel gegen die Bayern fehlt Kylian Mbappe im Real-Training. Müssen die Madrilenen um den Superstar bangen?

Für Real Madrid geht es am Mittwochabend im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern München um alles (ab 21 Uhr im Liveticker). Die Königlichen müssen in der Allianz Arena einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen, ansonsten ist in der Königsklasse Endstation.

Ob Superstar Kylian Mbappe zur Verfügung stehen wird, ist aber zumindest noch nicht zu 100 Prozent sicher. Der Franzose verpasste das erste Training der Madrilenen vor dem so wichtigen Rückspiel.

Laut der spanischen Zeitung "AS" musste die Verletzung an Mbappes Augenbraue, die er sich beim Spiel gegen den FC Girona (1:1) am Freitagabend zuzog, mit drei Stichen genäht werden. Der Offensivspieler fehlte in der Folge am Sonntag beim Training.

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Mbappe mit Verletzung an der Augenbraue

Allerdings schreibt die Zeitung auch, dass kein Grund zur Sorge bestehe und die Abwesenheit eine reine Vorsichtsmaßnahme sei. Eine Teilnahme am Spiel in München stehe demnach "nicht in Frage".

Im Spiel gegen Girona bekam Mbappe in den Schlussminuten einen Ellbogenstoß von Gegenspieler Vitor Reis ab. Zwar spielte er die Partie normal zu Ende, in der Kabine stellte sich aber wohl heraus, dass die Wunde tiefer war als zunächst angenommen.

Fans über trainigsfreien Tag unglücklich

Vor dem Rückspiel ist die Mbappe-Thematik übrigens nicht das einzige Aufreger-Thema beim spanischen Rekordmeister.

So sollen unlängst auch die Fans der Königlichen angesäuert gewesen sein, weil Trainer Alvaro Arbeloa der Mannschaft trotz der unbefriedigenden Leistung gegen Girona am Samstag trainingsfrei gab.

Der Hintergrund: Arbeloa setzte auf Erholungszeit, diverse Anhänger legten der Mannschaft den freien Tag laut "Mundo Deportivo" aber als weiteres Indiz für mangelnde Einsatzbereitschaft aus.

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