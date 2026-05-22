Rot-Weiss Essen ist der Rückkehr in die 2. Bundesliga näher gekommen. Im Relegations-Hinspiel gegen Greuther Fürth reichte ein genialer Freistoß für einen 1:0-Erfolg.

Dank eines Traumtores darf Rot-Weiss Essen mehr denn je auf die ersehnte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga nach fast 20 Jahren hoffen.

Im Relegationshinspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth setzte sich der Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet mit 1:0 (0:0) durch und reist am Dienstag (20:30 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn) in aussichtsreicher Position zum Rückspiel nach Mittelfranken.

Torben Müsel (62.) traf für den Drittliga-Dritten, versetzte das Stadion an der Hafenstraße mit seinem sehenswerten Freistoß in den Winkel in Ekstase und verschärfte damit die Abstiegssorgen bei den Fürthern.

Das Kleeblatt muss sich im Heimspiel strecken, um nicht erstmals seit 1997 wieder in die Drittklassigkeit abzustürzen.