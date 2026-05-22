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Relegation zur 2. Bundesliga: Rot-Weiss Essen macht wichtigen Schritt - Greuther Fürth unter Druck
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:09 Min
Rot-Weiss Essen ist der Rückkehr in die 2. Bundesliga näher gekommen. Im Relegations-Hinspiel gegen Greuther Fürth reichte ein genialer Freistoß für einen 1:0-Erfolg.
Dank eines Traumtores darf Rot-Weiss Essen mehr denn je auf die ersehnte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga nach fast 20 Jahren hoffen.
Im Relegationshinspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth setzte sich der Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet mit 1:0 (0:0) durch und reist am Dienstag (20:30 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn) in aussichtsreicher Position zum Rückspiel nach Mittelfranken.
Relegation - 2. Bundesliga: Rückspiel zwischen Fürth und Essen am 26. Mai ab 20:30 Uhr live auf Joyn
Torben Müsel (62.) traf für den Drittliga-Dritten, versetzte das Stadion an der Hafenstraße mit seinem sehenswerten Freistoß in den Winkel in Ekstase und verschärfte damit die Abstiegssorgen bei den Fürthern.
Das Kleeblatt muss sich im Heimspiel strecken, um nicht erstmals seit 1997 wieder in die Drittklassigkeit abzustürzen.
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Relegation: Rot-Weiss Essen trotzte Insolvenz
Nach schwierigen Jahren mit Abstiegen, Insolvenz und sportlichem Misserfolg war Essen erst 2022 der Aufstieg in die 3. Liga gelungen, 14 Jahre hatte Essen nicht im Profifußball gespielt. Entsprechend groß war die Euphorie beim deutschen Meister von 1955, der im Ligaendspurt noch geschwächelt hatte. In einer hitzigen Anfangsphase gab allerdings Fürths Jannik Dehm einen (16.) ersten Warnschuss an die Latte ab.
Es blieb einer der wenigen Abschlüsse in einer sehr umkämpften, aber spielerisch überschaubaren Partie. Die Fürther, die sich erst am letzten Zweitliga-Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf (3:0) auf den 16. Platz gerettet hatten, wurden zu selten gefährlich.
Essen war einem Treffer näher, und nachdem Kaito Mizuta (58.) knapp verpasst hatte, ließ sich Müsel die Chance beim ruhenden Ball nicht nehmen. Essen spielte auch in der Schlussphase weiter munter nach vorne.
Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.
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