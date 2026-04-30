ran Fußball Ronaldo und Messi in einem Spot! Werbung geht viral Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Cristiano Ronaldo und Al-Nassr befinden sich auf Titelkurs. Doch beim Topspiel gegen Al-Hilal stand Ärger um den portugiesischen Superstar im Mittelpunkt.

Cristiano Ronaldo steht kurz vor seinem ersten Titel in Saudi-Arabien. Mit seinem 1:0-Siegtreffer – dem insgesamt 970. Tor seiner Karriere – sicherte der 41-Jährige Al-Nassr im Topspiel gegen Al-Ahli die Tabellenführung. Vier Spieltage vor Schluss liegt das Team acht Punkte vor Verfolger Al-Hilal, bei einem Spiel mehr. PSG vs FC Bayern: Schiedsrichter Schärer beeindruckt mit Spielleitung auf Top-Niveau - Kommentar

Dennoch gab es beim Spiel Ärger rund um den Portugiesen. Auslöser war offenbar eine Provokation von Al-Ahli-Profi Merih Demiral. Der türkische Nationalspieler zeigte während der Partie mehrfach zwei Finger in Richtung Ronaldo und der Al-Nassr-Stars. Dies war als ein Verweis auf die beiden jüngsten Titelgewinne in der asiatischen Champions League zu verstehen.

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Cristiano Ronaldo und Al-Nassr von Schiedsrichtern bevorzugt? Nach dem Spiel legte Demiral gegen den Schiedsrichter nach und warf ihnen vor, Ronaldo und seine Mannschaft zu bevorteilen. "Die Schiedsrichterleistung ist verrückt, ich schwöre bei Gott", sagte er. "Schaut euch mein Bein an! Die Entscheidungen fallen immer zugunsten von Al-Nassr aus. Jede Saison werden sie zu Titeln getrieben. Es ist ehrlich gesagt unglaublich. Wir sind stolz darauf, Al Ahli zu sein, bekommen nie Hilfe und kämpfen immer um Titel." Mit dieser Meinung steht er nicht alleine da. Kürzlich schrieb Galeno von Al-Fayha bei "X": "Sie können ihnen den Pokal schon jetzt überreichen, das ist es, was sie wollen. Sie wollen uns auf jeden Fall aus der Meisterschaft drängen. Sie wollen den Pokal einer bestimmten Person geben – das ist eine Respektlosigkeit gegenüber unserem Verein."

Cristiano Ronaldo provoziert Fans von Al-Ahli An Ronaldo dürften solche Diskussionen abprallen. Nach dem Spiel gegen Al-Ahli legte er sich jedoch noch einmal mit den gegnerischen Anhängern an. Während Gästefans ihn mit Gesängen über ihre zwei asiatischen Titel verhöhnten, wandte sich der Portugiese während eines Interviews zu ihnen um, streckte fünf Finger in die Höhe und rief: "Ich habe fünf Champions-League-Titel!" Auch interessant: 1. FC Köln möchte El Mala mit Werbe-Deal behalten

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