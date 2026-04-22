Fußball
Bayer Leverkusen vs. FC Bayern: DFB-Pokal-Halbfinale heute live im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker
Aktualisiert:von Ran
DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream
Im Halbfinale des DFB-Pokals trifft Bayer 04 Leverkusen auf den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.
Der FC Bayern möchte erstmals nach dem Triumph im Jahre 2020 wieder in ein DFB-Pokalfinale einziehen. Waren die Münchner eigentlich über Jahrzehnte Stammgast im Finale, wollte es in den letzten Jahren nicht mehr funktionieren.
Nun trennt die Männer von Vincent Kompany aber nur noch ein Schritt vom Endspiel in Berlin. Im Halbfinale (22. April, 20:45 Uhr im Liveticker) geht es für die Münchner nach Leverkusen.
Die Münchner starteten ihre Pokal-Reise mit einem holprigen Last-Minute-3:2 beim SV Wehen Wiesbaden, steigerten sich jedoch in den weiteren Runden. So gewann der FCB beim 1. FC Köln mit 4:1, bei Union Berlin mit 3:2 und gegen RB Leipzig mit 2:0.
Bayer Leverkusen startete mit einem souveränen 4:0 gegen Sonnenhof Großaspach in die Pokal-Saison und bezwang im Anschluss den SC Paderborn nach Verlängerung mit 4:2. Mit einem 1:0-Sieg bei Borussia Dortmund und einem 3:0-Erfolg gegen St. Pauli löste die Werkself das Halbfinal-Ticket.
Favorisiert sind natürlich die Bayern, wenngleich das letzte Bundesliga-Aufeinandertreffen nach einem Platzverweis gegen Nicolas Jackson und vielen diskutablen Szenen mit einem Remis endete.
Im Vorjahr war für die Münchner in Leverkusen Endstation, nachdem sich Manuel Neuer eine Rote Karte eingehandelt hatte.
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Bayer Leverkusen vs. FC Bayern heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?
Wettbewerb: DFB-Pokal, Halbfinale
Datum: 22. April 2025
Uhrzeit: 20:45 Uhr
Austragungsort: BayArena (Leverkusen)
Halbfinale im DFB-Pokal: Läuft Leverkusen vs. Bayern heute im Free-TV?
Ja! Das ZDF überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.
DFB-Pokal heute im Livestream: Leverkusen gegen Bayern kostenlos auf Joyn sehen
Die ZDF-Übertragung lässt sich kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ZDF-Website und auch in der Mediathek zu finden.
Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky besitzt, sieht das Halbfinale auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.
Bayer Leverkusen - FC Bayern München heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?
Im Pay-TV läuft das Spiel bei Sky. Der Anbieter überträgt alle Spiele des Wettbewerbs live. Für den Empfang der jeweiligen Sender wird allerdings ein Pay-TV-Vertrag benötigt.
Bayern zu Gast in Leverkusen heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Halbfinale im DFB-Pokal?
Einen Liveticker zu Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern gibt's wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Bayer Leverkusen vs. FC Bayern heute live: Alle Informationen zur Übertragung des Halbfinals im DFB-Pokal
Datum und Uhrzeit: 22. April 2026; 20:45 Uhr
Trainer: Kasper Hjulmand (Leverkusen), Vincent Kompany (FC Bayern)
Free-TV: ZDF
Pay-TV: Sky
Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
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