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FC Bayern München erst am Mittwoch: Warum heute kein DFB-Pokal stattfindet

Aktualisiert:

von Mike Stiefelhagen

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern: So verrückt ist der neue Meister-Merch

Videoclip • 01:18 Min

Kein DFB-Pokal am Dienstag? Das wirkt ungewohnt, hat in diesem Jahr aber einen klaren Grund. Sogar einen europäischen.

Ein Halbfinale im DFB-Pokal unter der Woche - aber kein Spiel am Dienstag.

Das wirkt ungewohnt. Der Grund liegt im engen Terminplan der vergangenen Tage und in der Belastungssteuerung der beteiligten Teams. Normalerweise verteilt sich das Halbfinale im DFB-Pokal auf Dienstag und Mittwoch.

In diesem Jahr weicht der Spielplan allerdings davon ab. Das erste Halbfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München steigt erst am Mittwoch, das zweite Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg folgt am Donnerstag.

Dass an einem Dienstag kein Halbfinale stattfindet, ist eine Seltenheit. Der gewohnte Ablauf wurde nur in Ausnahmefällen durchbrochen.

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Bundesliga-Spielplan ließ kaum Alternativen zu

Hinter der ungewöhnlichen Ansetzung steckt vor allem das zurückliegende Bundesliga-Wochenende.

Drei der vier Halbfinalisten waren noch am Sonntag im Ligaeinsatz. Freiburg spielte gegen Heidenheim, Bayern traf auf Stuttgart. Nur Leverkusen war bereits am Samstag gefordert.

Damit wäre ein Pokalspiel direkt am Dienstag für mehrere Teams mit sehr kurzer Regenerationszeit verbunden gewesen. Der DFB entschied sich deshalb für eine spätere Ansetzung der beiden Halbfinals.

Dass die betroffenen Mannschaften am Liga-Wochenende nicht einfach geschlossen auf Samstag gelegt wurden, hat ebenfalls mit dem internationalen Spielplan zu tun. Als die Bundesliga-Spieltage im Frühjahr terminiert wurden, war Stuttgart noch im Europacup vertreten. Freiburg ist es weiterhin.

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DFB-Pokal: Halbfinals an zwei Abenden

Vor allem für Mannschaften mit einem Donnerstagsspiel im internationalen Wettbewerb kommt ein Bundesliga-Einsatz am Samstag in der Regel kaum infrage. Deshalb blieb nur die Sonntagsansetzung. Und in der Folge auch die Verschiebung im DFB-Pokal.

Für die Fans bedeutet das in dieser Woche einen leicht veränderten Ablauf. Leverkusen und Bayern eröffnen die Runde der letzten Vier am Mittwochabend. Einen Tag später spielen Stuttgart und Freiburg um das zweite Finalticket.

Die Halbfinals finden damit an zwei aufeinanderfolgenden Abenden statt, nur eben nicht wie sonst mit einem Auftakt am Dienstag.

Wer auf den gewohnten Pokal-Dienstag gewartet hat, muss sich also nur einen Tag länger gedulden.

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