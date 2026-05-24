Nach dem deutlichen Sieg des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokals schwärmt die nationale und internationale von Harry Kane. ran hat die Pressestimmen.

Nach dem 3:0-Erfolg über den VfB Stuttgart gehören dem englischen Nationalstürmer dann auch die Lobeshymnen der nationalen und internationalen Presse.

Der FC Bayern gewinnt erstmals seit sechs Jahren wieder den DFB-Pokal – dank einer starken zweiten Halbzeit und eines herausragenden Harry Kane .

"Harry Kane fegt wie ein Wirbelwind durch Berlin"

Internationale Presse

ENGLAND

Daily Mail: "Harry Kane krönte seine bemerkenswerte Vereinssaison auf perfekte Weise, und sicherte dem mit seinem Hattrick dem FC Bayern München den DFB-Pokalsieg. Kane, der so lange wegen seiner spärlichen Trophäensammlung verspottet wurde, hat nun auch den DFB-Pokal zu seinen beiden Bundesliga-Meisterschalen hinzugefügt."

The Sun: "Der Schiedsrichter musste das Spiel des FC Bayern München unterbrechen, als Harry Kanes Tor eine Rauchwolke auslöste, die das Olympiastadion füllte."

BBC: "Kanes Tore beim Pokalsieg krönen eine bemerkenswerte Saison bei Bayern, in der er unglaubliche 61 Tore in 51 Spielen erzielt. Nachdem Bayern Anfang Mai zum zweiten Mal in Folge den Bundesliga-Titel und im vergangenen August den deutschen Supercup gewonnen hatte, hat Kane seit seinem Wechsel zu den deutschen Giganten im Sommer 2023 nun vier Trophäen geholt."

SPANIEN

Marca: "Harry Kane fegt wie ein Wirbelwind durch Berlin und holt den Pokal für Bayern zurück."

AS: "José Mourinho war Ehrengast auf der Tribüne des Berliner Olympiastadions, wo der FC Bayern München den VfB Stuttgart mit 3:0 besiegte, den DFB-Pokal gewann und damit das Double perfekt machte. Die Agentur des portugiesischen Trainers pflegt enge Beziehungen zum schwäbischen Verein, der ihn zu einem Spiel in die deutsche Hauptstadt eingeladen hatte, das von einem Mann dominiert wurde: Harry Kane."

Sport: "Ein brandgefährlicher Kane beschert Bayern einen weiteren DFB-Pokal."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Kane ist überragend."

ÖSTERREICH

Krone: „Hattrick-Kane führt die Bayern gegen Stuttgart zum Double- Der Meister setzte sich am Samstag im Finale im Berliner Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart mit 3:0 durch, Matchwinner war Harry Kane mit einem lupenreinen Hattrick.

SCHWEIZ

Blick: "Schweizer WM-Fahrer verletzt sich bei Kane-Show. Harry Kane ist einmal mehr der Mann der Stunde beim FC Bayern München. Der Engländer schiesst im DFB-Pokal-Final einen Hattrick und sichert den Münchnern das Double. Bei Gegner Stuttgart verletzt sich dagegen der Schweizer Luca Jaquez."