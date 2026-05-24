DFB-Pokal Finale
DFB-Pokal: Pressestimmen zum Final-Sieg des FC Bayern - "HurriKANE fegt über tapfere Stuttgarter hinweg"
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
VfB Stuttgart: Harry Kane? Sebastian Hoeneß kommt ins Schwärmen
Videoclip • 02:30 Min
Nach dem deutlichen Sieg des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokals schwärmt die nationale und internationale von Harry Kane. ran hat die Pressestimmen.
Der FC Bayern gewinnt erstmals seit sechs Jahren wieder den DFB-Pokal – dank einer starken zweiten Halbzeit und eines herausragenden Harry Kane.
Nach dem 3:0-Erfolg über den VfB Stuttgart gehören dem englischen Nationalstürmer dann auch die Lobeshymnen der nationalen und internationalen Presse.
ran hat die Pressestimmen gesammelt.
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"Harry Kane fegt wie ein Wirbelwind durch Berlin"
Internationale Presse
ENGLAND
Daily Mail: "Harry Kane krönte seine bemerkenswerte Vereinssaison auf perfekte Weise, und sicherte dem mit seinem Hattrick dem FC Bayern München den DFB-Pokalsieg. Kane, der so lange wegen seiner spärlichen Trophäensammlung verspottet wurde, hat nun auch den DFB-Pokal zu seinen beiden Bundesliga-Meisterschalen hinzugefügt."
The Sun: "Der Schiedsrichter musste das Spiel des FC Bayern München unterbrechen, als Harry Kanes Tor eine Rauchwolke auslöste, die das Olympiastadion füllte."
BBC: "Kanes Tore beim Pokalsieg krönen eine bemerkenswerte Saison bei Bayern, in der er unglaubliche 61 Tore in 51 Spielen erzielt. Nachdem Bayern Anfang Mai zum zweiten Mal in Folge den Bundesliga-Titel und im vergangenen August den deutschen Supercup gewonnen hatte, hat Kane seit seinem Wechsel zu den deutschen Giganten im Sommer 2023 nun vier Trophäen geholt."
SPANIEN
Marca: "Harry Kane fegt wie ein Wirbelwind durch Berlin und holt den Pokal für Bayern zurück."
AS: "José Mourinho war Ehrengast auf der Tribüne des Berliner Olympiastadions, wo der FC Bayern München den VfB Stuttgart mit 3:0 besiegte, den DFB-Pokal gewann und damit das Double perfekt machte. Die Agentur des portugiesischen Trainers pflegt enge Beziehungen zum schwäbischen Verein, der ihn zu einem Spiel in die deutsche Hauptstadt eingeladen hatte, das von einem Mann dominiert wurde: Harry Kane."
Sport: "Ein brandgefährlicher Kane beschert Bayern einen weiteren DFB-Pokal."
ITALIEN
Gazzetta dello Sport: "Kane ist überragend."
ÖSTERREICH
Krone: „Hattrick-Kane führt die Bayern gegen Stuttgart zum Double- Der Meister setzte sich am Samstag im Finale im Berliner Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart mit 3:0 durch, Matchwinner war Harry Kane mit einem lupenreinen Hattrick.
SCHWEIZ
Blick: "Schweizer WM-Fahrer verletzt sich bei Kane-Show. Harry Kane ist einmal mehr der Mann der Stunde beim FC Bayern München. Der Engländer schiesst im DFB-Pokal-Final einen Hattrick und sichert den Münchnern das Double. Bei Gegner Stuttgart verletzt sich dagegen der Schweizer Luca Jaquez."
Sport1 über Kane: "Die Superlative gehen aus"
Nationale Presse
Kicker: "Mit Köpfchen und Cleverness: Kane führt Bayern zum ersten Pokal-Sieg seit sechs Jahren. Der FC Bayern ist zum ersten Mal nach sechs Jahren wieder DFB-Pokalsieger und gewinnt damit das Double. In der 83. Finalausgabe belohnten sich die Münchner nach dem Seitenwechsel für eine Leistungssteigerung – und hatten eben Kane in ihren Reihen. Der VfB Stuttgart hingegen bestätigte seinen starken ersten Durchgang nicht."
Bild: Double-Kane. Den Ritterschlag erhält Kane von Uli Hoeneß (74). Der Bayern-Patron in der ARD: "Der beste Transfer, den wir je gemacht haben."
Sport.de: "FC Bayern verneigt sich vor Matchwinner Kane. Der Matchwinner auf Münchner Seite war schnell gefunden und hieß einmal mehr Harry Kane. Der Angreifer wurde nach dem Spiel mit Lob überschüttet."
Sport1: "Die Superlative gehen aus. Harry Kane schießt den FC Bayern quasi im Alleingang zum Titel im DFB-Pokal und produziert dabei historische Werte. Den Beteiligten gehen die Worte aus."
Süddeutsche Zeitung: "Ein Pokal für Harry Kane. Ein Hattrick des Stürmers führt den FC Bayern zu einem 3:0 gegen den VfB Stuttgart im Pokalfinale und zum Double. Nur in der ersten Halbzeit werden die Münchner vor große Schwierigkeiten gestellt."
TZ: "FC Bayern holt das Double – HurriKANE fegt über tapfere Stuttgarter hinweg. Der FC Bayern sichert sich mit einem abgeklärten 3:0 gegen den VfB Stuttgart den DFB-Pokal. Matchwinner in Berlin ist Dreierpacker Harry Kane."
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