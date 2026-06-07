ran Fußball FC Bayern im DFB-Pokal-Finale: "Deutscher Fußball hat fettes Problem" Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Pokal ist vor dem Pokal! Kurz nachdem der FC Bayern München sich über den Triumph in Berlin gefreut hat, wurde bereits die erste Runde der kommenden Saison ausgelost.

Am 23. Mai 2026 krönte sich der FC Bayern München mit einem 3:0-Sieg im Berliner Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart zum Pokalsieger der Saison 2025/26. Zwei Wochen später wurde im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund bereits die erste Runde der kommenden Pokalsaison ausgelost. Der FC Bayern bekommt es dabei mit Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück zu tun, Borussia Dortmund muss bei HEBC Hamburg antreten. Die Auslosung zum Nachlesen:

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+++ Köln als letzte Partie +++ Die letzte Paarung der Auslosung bilden die Würburger Kickers und der 1. FC Köln.

+++ Löwen empfangen nach Zwangsabstieg Kiel +++ Nach dem bitteren Zwangsabstieg bekommt es 1860 München im Pokal mit Holstein Kiel zu tun. Weitere Begegnungen: Bahlinger SC vs. 1. FC Magdeburg

Waldhof Mannheim vs. 1. FC Kaiserslautern

SV Westfalia Rhynern vs. Dynamo Dresden

Phönix Lübeck vs. SC Paderborn

VSG Altglienicke vs. VfL Wolfsburg

+++ Bremen, HSV und VfB fix +++ Auch die Bundesligisten Hamburger SV, Werder Bremen und VfB Stuttgart haben ihre Gegner bekommen. Lüneburger SK Hansa vs. Werder Bremen

SC Verl vs. Hamburger SV

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart

Carl Zeiss Jena vs. Darmstadt 96

+++ Bayern muss nach Osnabrück +++ Das "Traumlos" FC Bayern München hat in diesem Jahr Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück gezogen.

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+++ Gegner von Nürnberg und Hertha fix +++ Weitere Begegnungen wurden ausgelost: SC Preußen Münster vs. Karlsruher SC

1. FC Saarbrücken vs. Hertha BSC

FC Viktoria Köln vs. 1. FC Nürnberg

MSV Duisburg vs. SV Elversberg

+++ Zweitliga-Duell steht fest +++ Die SpVgg Greuther Fürth, die den Abstieg aus der 2. Liga über die Relegation verhindern konnte, bekommt es im Pokal mit Liga-Konkurrent VfL Bochum zu tun. Hannover 96 muss derweil beim SV Hemelingen antreten.

+++ Schalke, Augsburg und Mainz ausgelost +++ Die nächsten Partien stehen fest. Hallescher FC vs. Schalke 04

Energie Cottbus vs. FC Augsburg

VfB Krieschow vs. 1. FSV Mainz 05

+++ Leverkusen fährt nach Wiesbaden +++ Bayer Leverkusen bekommt es in Runde eins mit dem SV Wehen Wiesbaden zu tun.

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+++ Weitere Begegnungen stehen fest +++ Die nächsten Partien sind ausgelost: Rot-Weiss Essen vs. FC St. Pauli

SG Sonnenhof Großaspach vs. Arminia Bielefeld

SSV Jeddeloh II vs. 1. FC Heidenheim

+++ Freiburg gegen Drittligist +++ Der SC Freiburg muss bei Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf ran.

+++ Dortmund muss nach Hamburg +++ Auch Borussia Dortmund ist aus dem Rennen. Der BVB muss zum Sieger des Landespokal Hamburg, HEBC Hamburg.

+++ Drei Bundesligisten weg +++ Gleich drei Bundesligisten sind aus dem Rennen: Erzgebirge Aue vs. TSG Hoffenheim

Eintracht Braunschweig vs. Union Berlin

SV Eintracht Trier vs. RB Leipzig

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+++ Die erste Partie ist ausgelost +++ Die erste Partie der 1. Pokalrunde der kommenden Saison steht. Der SC St. Tönis empfängt Eintracht Frankfurt.

+++ Wer ist bei der Auslosung dabei? +++ Die Übertragung im Fußballmuseum hat begonnen. Neben Losfee Deniz Aytekin sind DFB-Vize Peter Frymuth und Moderator Malte Völz am Start. Vor der Auslosung folgt selbstverständlich eine Erklärung des Ablaufs.

+++ Herzlich willkommen +++ Um 18 Uhr beginnt die Auslosung in Dortmund. Die Kugeln ziehen wird übrigens Schiedsrichter Deniz Aytekin, der gerade erst seine Karriere als Referee beendet hat.

DFB-Pokal 2026/27: Wann ist die Auslosung der 1. Runde? Die 1. Runde des DFB-Pokals wird am Samstag, dem 6. Juni 2026, um 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost.

DFB-Pokal 2026/27: Wird die Auslosung der 1. Runde heute im Free-TV und Livestream übertragen? Ja, die Ziehung wird im Free-TV von der ARD in der Sportschau übertragen. Die Übertragung startet um 18:00 Uhr. Zudem kann die Ziehung auch kostenlos im Livestream auf Joyn verfolgt werden.

DFB-Pokal 2026/27: Gibt es zur Auslosung der 1. Runde heute einen Liveticker? Ja. Die Auslosung wird live in diesem Artikel getickert.

DFB-Pokal 2026/27: Welche Teams sind in der 1. Runde mit dabei? Insgesamt konnten sich 64 Teams für die 1. Runde des DFB-Pokals der Saison 2026/27 qualifizieren. Bei der Auslosung am 6. Juni wird es zwei Lostöpfe geben. Im "Profi"-Topf sind die 18 Bundesliga-Klubs vertreten sowie die 14 bestplatzierten Zweitligisten der Vorsaison. Im "Amateur"-Topf befinden sich die Zweitligisten auf den Plätzen 15 bis 18, die vier Drittliga-Vertreter sowie alle weiteren 24 Teams, die sich über die jeweiligen Landesverbände für den DFB-Pokal qualifizieren konnten. Die Lostöpfe der 1. Runde im DFB-Pokal: Profitopf FC Bayern München (Bundesliga)

Borussia Dortmund (Bundesliga)

RB Leipzig (Bundesliga)

VfB Stuttgart (Bundesliga)

TSG Hoffenheim (Bundesliga)

Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)

SC Freiburg (Bundesliga)

Eintracht Frankfurt (Bundesliga)

FC Augsburg (Bundesliga)

1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)

1. FC Union Berlin (Bundesliga)

Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

Hamburger SV (Bundesliga)

1. FC Köln (Bundesliga)

SV Werder Bremen (Bundesliga)

VfL Wolfsburg (Bundesliga)

1. FC Heidenheim (Bundesliga)

FC St. Pauli (Bundesliga)

FC Schalke 04 (2. Bundesliga)

SV Elversberg (2. Bundesliga)

SC Paderborn (2. Bundesliga)

Hannover 96 (2. Bundesliga)

SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga)

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga)

Hertha BSC (2. Bundesliga)

1. FC Nürnberg (2. Bundesliga)

VfL Bochum (2. Bundesliga)

Karlsruher SC (2. Bundesliga)

Dynamo Dresden (2. Bundesliga)

Holstein Kiel (2. Bundesliga)

Arminia Bielefeld (2. Bundesliga)

1. FC Magdeburg (2. Bundesliga) Amateurtopf Eintracht Braunschweig (2. Bundesliga)

SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga)

Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga)

Preußen Münster (2. Bundesliga)

VfL Osnabrück (3. Liga)

FC Energie Cottbus (3. Liga)

Rot-Weiss Essen (3. Liga)

MSV Duisburg (3. Liga)

Waldhof Mannheim (Sieger Landespokal Baden)

Würzburger Kickers (Vizemeister Regionalliga Bayern)

1860 München (2. Platz Landespokal Bayern)

VSG Altglienicke (Sieger Landespokal Berlin)

VfB Krieschow (Sieger Landespokal Brandenburg)

SV Hemelingen (Sieger Landespokal Bremen)

Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club (Sieger Landespokal Hamburg)

SV Wehen Wiesbaden (Sieger Landespokal Hessen)

Hansa Rostock (Sieger Landespokal Mecklenburg-Vorpommern)

Viktoria Köln (Sieger Landespokal Mittelrhein)

SC St. Tönis (2. Platz Landespokal Niederrhein)

Lüneburger SK Hansa (Sieger Landespokal Niedersachsen - Amateur-Wettbewerb)

SSV Jeddeloh 2 (Sieger Landespokal Niedersachsen - 3. Liga/Regionalliga)

Eintracht Trier (Sieger Landespokal Rheinland)

1. FC Saarbrücken (Sieger Landespokal Saarland)

Erzgebirge Aue (Sieger Landespokal Sachsen)

Hallescher FC (Sieger Landespokal Sachsen-Anhalt)

1. FC Phönix Lübeck (Sieger Landespokal Schleswig-Holstein)

Bahlinger SC (Sieger Landespokal Südbaden)

TSV Schott Mainz (Sieger Landespokal Südwest)

Carl Zeiss Jena (Sieger Landespokal Thüringen)

SC Verl (Sieger Landespokal Westfalen)

SG Sonnenhof Großaspach (Sieger Landespokal Württemberg)

SV Westfalia Rhynern (Meister Oberliga Westfalen)

DFB-Pokal 2026/27: Wann werden die Spiele der 1. Runde ausgetragen? Die 1. DFB-Pokal-Runde ist vom 21. bis 24. August terminiert. Titelverteidiger FC Bayern München und Borussia Dortmund bestreiten ihre Auftakt-Partien im DFB-Pokal allerdings erst am 1. und 2. September 2026, da beide Teams am 22. August 2026 im Franz-Beckenbauer-Supercup aufeinandertreffen.