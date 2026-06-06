Große Freude beim VfL Osnabrück: Der Zweitliga-Aufsteiger darf sich in der kommenden Saison im DFB-Pokal mit dem FC Bayern München messen. Die Auslosung nahm ein langjähriger Schiedsrichter vor.

Der VfL Osnabrück hat das große Los gezogen: Der Zweitliga-Aufsteiger trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Titelverteidiger Bayern München. Das ergab die Auslosung am Samstagabend.

Vizemeister Borussia Dortmund muss zum Oberligisten Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club, Pokalfinalist VfB Stuttgart bekommt es zum Auftakt der neuen Saison mit Hansa Rostock zu tun.

Schiedsrichter Deniz Aytekin, der seine Karriere nach der abgelaufenen Saison beendet hatte, zog die Lose im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 reist demnach in der ersten Runde zum Halleschen FC, Bayer Leverkusen trifft auswärts auf den SV Wehen Wiesbaden.

RB Leipzig, vierter deutscher Champions-League-Teilnehmer neben Bayern, Dortmund und Stuttgart, wurde Eintracht Trier zugelost. Im Traditionsduell treffen Waldhof Mannheim und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander.