DFB-Pokal
Pokal-Auslosung: Bayern muss nach Osnabrück - VfB und Schalke im Osten gefordert
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:01 Min
Große Freude beim VfL Osnabrück: Der Zweitliga-Aufsteiger darf sich in der kommenden Saison im DFB-Pokal mit dem FC Bayern München messen. Die Auslosung nahm ein langjähriger Schiedsrichter vor.
Der VfL Osnabrück hat das große Los gezogen: Der Zweitliga-Aufsteiger trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Titelverteidiger Bayern München. Das ergab die Auslosung am Samstagabend.
Vizemeister Borussia Dortmund muss zum Oberligisten Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club, Pokalfinalist VfB Stuttgart bekommt es zum Auftakt der neuen Saison mit Hansa Rostock zu tun.
Schiedsrichter Deniz Aytekin, der seine Karriere nach der abgelaufenen Saison beendet hatte, zog die Lose im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 reist demnach in der ersten Runde zum Halleschen FC, Bayer Leverkusen trifft auswärts auf den SV Wehen Wiesbaden.
RB Leipzig, vierter deutscher Champions-League-Teilnehmer neben Bayern, Dortmund und Stuttgart, wurde Eintracht Trier zugelost. Im Traditionsduell treffen Waldhof Mannheim und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander.
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Bayern und BVB spielen erst im September
Auch die Pokaldebütanten dürfen sich auf attraktive Partien freuen. Westfalia Rhynern trifft als Meister der Oberliga Westfalen auf Dynamo Dresden, der VfB Krieschow als Landespokalsieger Brandenburg auf den FSV Mainz 05 und der SC St. Tönis, der trotz der Niederlage im Niederrhein-Pokalfinale dabei ist, auf Eintracht Frankfurt.
Die Teilnahme an der ersten Pokalrunde beschert den Vereinen eine Prämie von rund 200.000 Euro. Die erste Runde wird hauptsächlich vom 21. bis zum 24. August ausgetragen.
Die Erstrundenpartien der Bayern und des BVB finden allerdings am 1. und 2. September statt, da die beiden Mannschaften am 22. August noch den Franz-Beckenbauer-Supercup in Dortmund ausspielen. Der nächste Pokalsieger wird im Finale am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion gekrönt.
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