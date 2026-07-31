Der frühere Dortmunder Julian Brandt hat sich für einen Wechsel zum niederländischen Topklub Ajax Amsterdam entschieden.

Der 48-malige Fußball-Nationalspieler Julian Brandt hat nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund einen neuen Verein gefunden.

Der 30-Jährige wechselt zum niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam, dort unterschrieb er bis 2029. Brandts auslaufender Vertrag beim BVB war nicht verlängert worden.

"Julian hat sich für Ajax entschieden, und darüber freuen wir uns riesig", sagte Jordi Cruyff, Sohn der Ajax-Legende Johan Cruyff und seit Februar Technischer Direktor: "Wir waren schon seit Monaten im Gespräch, und er hätte auch bei anderen Vereinen unterschreiben können. Mit ihm holen wir einen internationalen Spitzenspieler mit enormer Erfahrung und einer fantastischen Mentalität."