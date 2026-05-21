Europa League: SC-Freiburg-Trainer Julian Schuster will aus Finalpleite "lernen" und "besser werden"

Das Finale der Europa League 2026 hat der SC Freiburg zwar verloren, der Blick geht aber trotzdem nach vorne.

Aber eines war dem Trainer des Europa-League-Finalisten gleich klar: "Der heutige Tag ist für uns eine Erfahrung, aus der wir lernen werden und aus der wir besser werden", sagte Schuster nach dem bitteren 0:3 (0:2) im Endspiel von Istanbul gegen Aston Villa bei "RTL".

Wie lange es dauern würde, bis er nach dieser starken Saison im Urlaub zur Ruhe kommen könnte, wusste Julian Schuster nicht so recht.

Europa League - Schuster über Emery: "Unglaublich hoch anzurechnen"

Trotz der deutlichen Pleite wiederholte Schuster sein Credo, es sei "heute über 90 Minuten alles möglich" gewesen.

Einzig: "Wir haben es nicht gebracht." Das werde sein Team, das kommende Saison in der Conference League wieder europäisch spielen wird, "stärker machen und helfen, uns weiterzuentwickeln. Das werden wir von heute mitnehmen."

Für Aston Villas Teammanager Unai Emery, der zum fünften Mal als Trainer die Europa League gewann, fand er lobende Worte.

"Es ist für uns unglaublich, dass wir hier zum ersten Mal stehen - er hat es so oft schon gewonnen. Das ist unglaublich hoch anzurechnen", sagte Schuster und gelobte, auch persönlich Kraft aus der Niederlage schöpfen zu wollen: "Es gab auch schon genug deutsche Trainer, die einige Finals verloren haben. Das wird mir auch die Kraft geben, weiter mit unseren tollen Jungs in unserem tollen Verein zu arbeiten."