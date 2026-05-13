Ex-Nationalspieler Carsten Ramelow kritisiert FIFA und DFB: "Kannibalisierung der Wettbewerbe"

Ex-Nationalspieler Carsten Ramelow hat auf einer Tagung der Spielergewerkschaft VDV die nationalen und internationalen Verbände scharf kritisiert.

VDV-Präsident Carsten Ramelow hat den aus seiner Sicht überladenen Spielplan scharf kritisiert und zudem den DFB zu einer Reform des Transferrechts aufgefordert.

Bei der Spielerversammlung der Spielergewerkschaft VDV am Montagabend in Gelsenkirchen warnte der frühere Nationalspieler vor einer zunehmenden Überlastung der Profis.

Der enge Spielplan des Weltverbandes FIFA führe dazu, dass Spitzenspieler "überlastet" würden und der Kalender "zu einer Kannibalisierung der Wettbewerbe führe", sagte Ramelow.

Der Fußball brauche keinen Gigantismus und müsse zu einem gesunden Maß zurückfinden, forderte der 52-Jährige. Aus diesem Grund habe die VDV bei der Europäischen Kommission eine kartellrechtliche Beschwerde gegen die FIFA eingereicht.