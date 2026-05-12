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Premier League: Deutscher Trainer Tonda Eckert steht mit Southampton kurz vor dem Aufstieg
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:46 Min
Der FC Southampton steht nach einem knappen Sieg in der Verlängerung des Playoff-Halbfinales kurz vor der Rückkehr in die Premier League.
Der englische Fußball-Traditionsklub FC Southampton mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert darf weiter vom Jackpot und der direkten Rückkehr in die Premier League träumen.
Die Saints zogen mit dem 2:1 (1:1) n.V. gegen den FC Middlesbrough im Halbfinal-Rückspiel der Playoffs ins millionenschwere Aufstiegs-Endspiel ein. Gegner dort ist am 23. Mai im Londoner Wembley-Stadion Hull City.
Im Duell des Hauptrunden-Vierten mit dem -Fünften glich Ross Stewart (45.+1) die Gästeführung von Riley McGree (5.) aus. Als es schon nach einem Elfmeterschießen aussah, schoss Shea Charles (116.) Southampton per abgerutschter Flanke doch noch ins Glück.
Das Hinspiel hatte 0:0 geendet. Bei den Saints standen der frühere Nürnberger Caspar Jander und Bayern-Leihgabe Daniel Peretz im Tor in der Startelf.
Spionage-Verdacht überschattet tolles Saison-Finish
Southampton wurde im Vorfeld des Hinspiels der Spionage verdächtigt. Ein Mitarbeiter des Klubs soll beim Training von Middlesbrough spioniert haben. Der Verband EFL leitete ein Disziplinarverfahren ein.
Das Playoff-Finale um den Aufstieg gilt als ultimatives Millionenspiel Dem Sieger sind Einnahmen in Höhe von mindestens 230 Millionen Euro sicher.
Zweitliga-Meister Coventry City und Vize Ipswich Town stehen als Aufsteiger bereits fest. Hull, Tabellen-Sechster der Hauptrunde, hatte sich im ersten Halbfinale gegen den Dritten FC Millwall durchgesetzt (0:0/2:0).
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