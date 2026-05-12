Der FC Southampton steht nach einem knappen Sieg in der Verlängerung des Playoff-Halbfinales kurz vor der Rückkehr in die Premier League.

Der englische Fußball-Traditionsklub FC Southampton mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert darf weiter vom Jackpot und der direkten Rückkehr in die Premier League träumen.

Die Saints zogen mit dem 2:1 (1:1) n.V. gegen den FC Middlesbrough im Halbfinal-Rückspiel der Playoffs ins millionenschwere Aufstiegs-Endspiel ein. Gegner dort ist am 23. Mai im Londoner Wembley-Stadion Hull City.

Im Duell des Hauptrunden-Vierten mit dem -Fünften glich Ross Stewart (45.+1) die Gästeführung von Riley McGree (5.) aus. Als es schon nach einem Elfmeterschießen aussah, schoss Shea Charles (116.) Southampton per abgerutschter Flanke doch noch ins Glück.

Das Hinspiel hatte 0:0 geendet. Bei den Saints standen der frühere Nürnberger Caspar Jander und Bayern-Leihgabe Daniel Peretz im Tor in der Startelf.