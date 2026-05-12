Cristiano Ronaldo in Trauer
Saudi-Arabien: Krasser Torhüter-Bock kostet Cristiano Ronaldo mit Al-Nassr die vorzeitige Meisterschaft
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 01:46 Min
Nur wenige Sekunden trennten Cristiano Ronaldo mit Al-Nassr vom vorzeitigen Meistertitel in Saudi-Arabien. Dann unterlief seinem Keeper ein folgenschwerer Patzer.
Große Trauer bei Al-Nassr und Cristiano Ronaldo um einen vergebenen Matchball um den Titel in der saudi-arabischen Pro League.
Der Klub von CR7 verspielte tief in der Nachspielzeit eine 1:0-Führung gegen den Verfolger Al-Hilal - und das auf äußerst bittere Art und Weise.
Al-Nassr-Keeper Bento ließ in der 98. Minute einen harmlosen Ball am Fünfmeterraum durch die Hände ins Tor gleiten und ermöglichte den Gästen damit den Last-Minute-Ausgleich.
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Warten auf ersten Saudi-Titel: Frust bei Cristiano Ronaldo
Für Al-Nassr und Superstar Cristiano Ronaldo bedeutet dieser späte Rückschlag erst einmal, dass die Titelentscheidung vertagt wurde. Nach dem Schlusspfiff war der Portugiese emotional sichtlich angefasst, war er seinem ersten Meistertitel in Saudi-Arabien doch schon so nahe.
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Allerdings hat Al-Nassr mit fünf Punkten Vorsprung auf Al-Hilal weiterhin alles in der eigenen Hand. Da der CR7-Klub ein Spiel mehr absolviert hat, gehen die Blicke bei Al-Nassr am Samstag auf das Spiel von Verfolger Al-Hilal gegen den Neom SC.
Sollte Al-Hilal diese Begegnung nicht gewinnen, würde Al-Nassr quasi auf der Couch den Meistertitel feiern. Ansonsten gibt es die endgültige Titelentscheidung am letzten Spieltag (21. Mai).
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