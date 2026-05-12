Nur wenige Sekunden trennten Cristiano Ronaldo mit Al-Nassr vom vorzeitigen Meistertitel in Saudi-Arabien. Dann unterlief seinem Keeper ein folgenschwerer Patzer.

Große Trauer bei Al-Nassr und Cristiano Ronaldo um einen vergebenen Matchball um den Titel in der saudi-arabischen Pro League.

Der Klub von CR7 verspielte tief in der Nachspielzeit eine 1:0-Führung gegen den Verfolger Al-Hilal - und das auf äußerst bittere Art und Weise.

Al-Nassr-Keeper Bento ließ in der 98. Minute einen harmlosen Ball am Fünfmeterraum durch die Hände ins Tor gleiten und ermöglichte den Gästen damit den Last-Minute-Ausgleich.