Fußball
MLS veröffentlicht Gehälter: Lionel Messi mit Abstand Spitze, Marco Reus mit Mini-Gehalt
Veröffentlicht:von SID
Die Spielervereinigung der MLS hat die Gehälter der Spieler veröffentlicht. Während Lionel Messi mit Abstand am besten bezahlt wird, kriegt Marco Reus nur einen Bruchteil dessen.
Weltstar Lionel Messi ist weiterhin mit großem Abstand der bestbezahlte Fußballer in der MLS - und stellt Thomas Müller klar in den Schatten.
Der argentinische Weltmeister kassiert bei Inter Miami ein Grundgehalt von 25 Millionen Dollar und damit mehr als doppelt so viel wie der Zweitplatzierte in diesem Ranking. Dies ist Heung-Min Son (Los Angeles FC), der 10,36 Millionen Dollar erhält.
Den entsprechenden Gehaltsreport hatte die MLS-Spielervereinigung am Dienstag veröffentlicht.
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MLS: Marco Reus mit Mini-Gehalt, Thomas Müller in den Top 10
Ex-Weltmeister Müller bekommt bei den Vancouver Whitecaps ein Grundgehalt in Höhe von fünf Millionen Dollar, er ist in diesem Ranking damit Neunter.
Timo Werner kommt bei den San Jose Earthquakes auf 3,73 Millionen Dollar, Marco Reus verdient bei Los Angeles Galaxy knapp über 600.000 Dollar. Der deutsche Stürmer Hany Mukhtar wird beim SC Nashville mit 4 Millionen Dollar entlohnt.
Die Spielervereinigung veröffentlichte nicht nur das Grundgehalt, sondern listete auch die durch die Verträge garantierten Einnahmen auf. Diese enthalten Zusatzzahlungen wie etwa einen Bonus für die Vertragsunterschrift. Messi kommt damit auf 28,33 Millionen Dollar im Jahr, Müller auf 5,152.
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