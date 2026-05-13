MLS veröffentlicht Gehälter: Lionel Messi mit Abstand Spitze, Marco Reus mit Mini-Gehalt

Die Spielervereinigung der MLS hat die Gehälter der Spieler veröffentlicht. Während Lionel Messi mit Abstand am besten bezahlt wird, kriegt Marco Reus nur einen Bruchteil dessen.

Weltstar Lionel Messi ist weiterhin mit großem Abstand der bestbezahlte Fußballer in der MLS - und stellt Thomas Müller klar in den Schatten.

Der argentinische Weltmeister kassiert bei Inter Miami ein Grundgehalt von 25 Millionen Dollar und damit mehr als doppelt so viel wie der Zweitplatzierte in diesem Ranking. Dies ist Heung-Min Son (Los Angeles FC), der 10,36 Millionen Dollar erhält.

Den entsprechenden Gehaltsreport hatte die MLS-Spielervereinigung am Dienstag veröffentlicht.