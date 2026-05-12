La Liga
FC Barcelona: Hansi Flick verurteilt Lamine-Yamal-Aktion bei der Meisterfeier
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
ran Fußball
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Videoclip • 01:59 Min
Der FC Barcelona ist zum 29. Mal spanischer Meister geworden. Bei der Busparade machte Superstar Lamine Yamal mit einer Aktion aufmerksam, von der sich Hansi Flick klar distanziert.
Bei der ausgelassenen Meisterfeier des FC Barcelona kam es von Lamine Yamal zu einer umstrittenen Aktion, von der sich sein deutscher Trainer Hansi Flick nun deutlich distanziert.
Bei der Busparade in Barcelona schwenkte der 18-jährige Spanier vor rund 750.000 Fans eine Palästina-Flagge und setzte so ein politisches Statement.
Auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen mit Deportivo Alaves machte Hansi Flick seine Position dazu ganz klar: "Mir gefällt sowas nicht! Wir spielen Fußball, um die Leute glücklich zu machen. Das ist das Erste, was wir tun müssen."
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Flick verbietet Lamine Yamal nicht den Mund
Allerdings erklärte er auch, warum er so etwas nicht verbietet: "Ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt: Wenn er das machen will, ist es seine Entscheidung. Er ist alt genug, 18 Jahre alt."
Yamal ist bekennender Moslem. Dennoch sorgte seine Aktion auch über die Grenzen Spaniens hinaus für großes Aufsehen.
Auch Spaniens Ministerpräsident äußerte sich zu dem Fahnenschwenken: "Palästina hat jedes Recht zu existieren."
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