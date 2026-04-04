FA Cup: Debakel für Liverpool - Haaland trifft dreifach

Der FC Liverpool kommt mit Florian Wirtz im FA Cup gehörig unter die Räder. Gegen Manchester City gibt es eine Klatsche

Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool in England eine ganz bittere Pokalpleite erlebt. Der deutsche Fußball-Nationalspieler verlor das FA-Cup-Viertelfinale mit den Reds bei Manchester City am Samstag 0:4 (0:2), drei Tore erzielte der norwegische Stürmerstar Erling Haaland.

Vier Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain wurde Liverpool nach anständigen 35 Minuten überrollt. Virgil van Dijk verursachte zunächst einen Foulelfmeter, den Haaland zum 1:0 verwandelte (39.). Noch vor der Pause machte Haaland das 2:0 per Kopf (45.+2).

Nach der Pause trafen Antoine Semenyo (50.) und erneut Haaland (57.), zehn Minuten später wurde Wirtz nach unauffälliger Vorstellung ausgewechselt. Für Deutschland hatte er zuletzt in der Schweiz (4:3) noch zwei Tore selbst erzielt und die beiden anderen vorbereitet.

In der Premier League ist Liverpool seit drei Spielen sieglos und bangt um die erneute Qualifikation zur Champions League. ManCity kann diese als Tabellenzweiter fest einplanen und hat zudem vor der Länderspielpause den Ligapokal gewonnen. Teammanager Pep Guardiola saß am Samstag den zweiten Teil einer Sperre ab, sein Assistent Pep Lijnders vertrat ihn an der Seitenlinie.