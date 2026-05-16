Manchester City holt gegen den FC Chelsea den FA Cup. Ein Traumtor von Antoine Semenyo macht am Ende den Unterschied.

Dank eines traumhaften Hackentors von Antoine Semenyo hat Manchester City zum achten Mal den FA Cup gewonnen - und darf weiter vom Triple träumen. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich am Samstag im Finale des englischen Pokalwettbewerbs mit 1:0 (0:0) gegen den FC Chelsea durch. Es ist für City nach dem Gewinn des League Cups der zweite Titel der laufenden Saison.

Semenyo (72.) schoss Manchester mit der Hacke zum umjubelten Erfolg im Wembley-Stadion. Für Guardiola und Co. war es die vierte Endspielteilnahme in Serie, jedoch der erste Titel seit 2023. Um das Triple zu komplettieren, brauchen die Skyblues nun aber Schützenhilfe. In der Premier League liegen sie zwei Spieltage vor Schluss zwei Punkte hinter Tabellenführer FC Arsenal.

In Wembley hatten die Citizens im ersten Durchgang zunächst mehr vom Spiel, die ganz großen Chancen erspielten sich beide Teams jedoch nicht. Chelsea wurde mit der Zeit vor allem über Konter gefährlicher. Kurz vor der Halbzeit scheiterte City-Superstar Erling Haaland (43.) aus spitzem Winkel an Blues-Keeper Robert Sánchez.

Unmittelbar nach der Pause hatte Semenyo nach einer Flanke von Nico O'Reilly gleich eine gute Chance, köpfte jedoch über das Tor. Genauer zielte der 26-Jährige zu Beginn der Schlussphase, als er eine Hereingabe von Haaland artistisch über die Linie beförderte.