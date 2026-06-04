ran Fußball Bundesliga Bayern-Fans spotten nach 1860-Absturz: "Karma" Videoclip • 02:07 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen steht schon bald das Sommer-Transferfenster bevor. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 04. Juni 16:59 Uhr: Barca-Coach Flick legt sich wohl auf Alvarez als Lewandowski-Nachfolger fest +++ Der spanische Meister FC Barcelona muss in diesem Sommer den Abgang von Top-Torjäger Robert Lewandowski kompensieren. Dafür soll sich Trainer Hansi Flick nun auf einen Kandidaten festgelegt haben: Julian Alvarez von Atletico Madrid. Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, soll Barca sogar schon ein erstes Angebot über 100 Millionen Euro für den Argentinier abgegeben haben. Allerdings betonten Klub-Offizielle von Atletico, dass es keinerlei formelle oder informelle Kontakte, Treffen oder gar Angebote aus Barcelona gegeben habe. Außerdem sollen die Madrilenen auch ab einer Offerte in Höhe von 150 Millionen Euro überhaupt erst bereit sein, sich mit Barca an den Verhandlungstisch zu setzen. Immerhin hat Alvarez in seinem noch bis 2030 laufenden Kontrakt eine Ausstiegsklausel in astronomischer Höhe von 500 Millionen Euro. Alvarez soll von der Idee eines Wechsels zu den Katalanen durchaus angetan sein, obwohl er sich zuletzt bezüglich seiner Zukunft stets zurückhaltend äußerte.

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+++ 04. Juni 06:58 Uhr: Geht ter Stegen in die Niederlande? +++ Marc-Andre ter Stegen ist nach seiner Zeit beim FC Girona formal wieder zum FC Barcelona zurückgekehrt. Am Status, dass der deutsche Nationalkeeper nicht mehr gefragt ist, hat sich jedoch nichts geändert. Nun geht aus einem Bericht von "Voetbal international" hervor, dass Ajax Amsterdam Interesse an ter Stegen haben könnte. Die heuerten zuletzt Trainer Michel an, der zuvor in Girona aktiv war und ter Stegen daher kennt. Dafür wären laut "Sport Bild" jedoch erhebliche Gehaltseinbußen seitens des Keepers nötig. Sein Vertrag in Katalonien läuft noch bis 2028.

+++ 03. Juni 06:23 Uhr: Real tütet angeblich Top-Transfer aus Mailand ein +++ Hat Real Madrid den ersten Top-Transfer für die neue Saison abgeschlossen? Das behauptet zumindest Insider Fabrizio Romano. Demnach soll Rechtsverteidiger Denzel Dumfries von Inter Mailand bei den Königlichen im Anflug sein. Die Madrilenen ziehen angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von gerade mal 20 Millionen Euro. Demnach seien nur noch Formalien zwischen Spieler und Klub zu erledigen. Dumfries wäre damit Nachfolger von Dani Carvajal, der nicht mehr gefragt ist und den Verein verlässt.

+++ 02. Juni 17:10 Uhr: Nach Liverpool Abschied: Konate wohl einig mit Top-Team +++ Lange Zeit war unklar, ob Ibrahima Konate einen neuen Vertrag beim FC Liverpool unterschreiben wird. Am Sonntag verkündeten beide Parteien, dass es dazu nicht kommen wird. Der 27-Jährige wird den Verein demnach in diesem Sommer ablösefrei verlassen - wohin war bisher noch nicht klar. Jetzt soll sich der Innenverteidiger allerdings mit einem europäischen Top-Verein einig sein. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, hat der Franzose eine mündliche Einigung mit Real Madrid erzielt. Dort soll er einen Vierjahresvertrag unterzeichnen, sollte Florentino Perez als Klubpräsident wiedergewählt werden. Demnach hatte Konate Angebote aus Saudi-Arabien abgelehnt, um bei den Königlichen spielen zu können. Der Franzose wechselte 2021 von RB Leipzig zum FC Liverpool und absolvierte seitdem insgesamt 183 Spiele für die Reds. In seiner ersten Saison bestritt er das Champions-League-Finale gegen Real Madrid, in dem Liverpool knapp mit 0:1 verlor.

+++ 02. Juni 10:11 Uhr: Zwei spanische Klubs steigen im Cucurella-Poker ein +++ Am 4. Juni fliegt Marc Cucurella mit der spanischen Nationalmannschaft erst einmal nach Amerika, doch die Gerüchteküche in Europa brodelt weiter. Laut Berichten von "The Athletic" soll Cucurella bereit sein, Chelsea nach der erfolglosen 2025/2026-Saison zu verlassen. Der Hauptstadt-Klub würde einen möglichen Abgang auch nicht blockieren wollen, solange der Preis stimme. Und in Spanien gibt es wohl mehr als genug Interesse an dem 27-Jährigen. Barcelonas Sportdirektor Deco soll sich bereits mit Cucurellas Beratern in Kontakt gesetzt haben, aber die Katalanen könnten den Linksverteidiger nur nach Nordspanien holen, wenn andere Verteidiger diesen Sommer das Camp Nou verlassen. Alle Betreffenden bei "Blaugrana" haben allerdings noch langjährige Verträge. Das könnte Atletico Madrid in die Karten spielen. Diego Simeones Team hat ebenfalls Interesse an dem spanischen Nationalspieler. Auch Mateu Alemany, Sportdirektor bei Atleti, hat demnach bereits Kontakt zum Lager von Cucurella aufgenommen.

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