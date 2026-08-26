FIFA-Machtkampf: UEFA zieht Boykott-Drohung wohl zurück

Neuigkeiten im FIFA-Matchkampf: Die UEFA nimmt ihre Boykott-Drohung für Turniere des Weltverbandes offenbar zurück.

Im andauernden Kampf um die Macht bei der FIFA ist die Boykott-Drohung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) für Turniere des Weltverbandes offenbar vom Tisch. Hintergrund ist die angebliche Zusage der FIFA, wonach etwas Vergleichbares wie der inzwischen verworfene WM-Investorenplan von Präsident Gianni Infantino nie mehr auf den Tisch kommen werde. Diese Zusage hatte die UEFA verlangt.

Wie der "Guardian" am Mittwoch berichtete, habe die UEFA inzwischen "konkrete Garantien" der FIFA dafür erhalten. Nach "SID"-Informationen könnte der europäische Kontinentalverband seine Drohung daher zeitnah zurücknehmen. Auf Anfrage wollte sich die UEFA zum aktuellen Zeitpunkt nicht dazu äußern.

Der europäische Verband fordert dennoch nach wie vor Infantinos Rückzug. Über weitere Schritte will die UEFA am Donnerstag beraten. Dann treffen sich die 55 nationalen Verbandsbosse um DFB-Präsident Bernd Neuendorf und das Exekutivkomitee um Hans-Joachim Watzke rund um die Auslosung zur Champions League in Monaco.

Die U20-WM der Frauen (ab. 5 September), die als erstes Turnier von einem UEFA-Boykott betroffen wäre, dürfte wie geplant stattfinden. Die Vorbereitungen verliefen "planmäßig", teilte der polnische Verband als Gastgeber am Mittwoch auf "SID"-Anfrage mit: "Zum jetzigen Zeitpunkt" gebe es "keinerlei Informationen über einen möglichen Rückzug eines der teilnehmenden Teams vom Turnier".