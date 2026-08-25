Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn steht nach ihrer Schulteroperation kurz vor ihrem Comeback beim FC Bayern.

"Der Schulter geht es sehr gut. Also ich bin jetzt auch wieder voll im Team-Training. Ich bin von ärztlicher Seite auch freigegeben. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass ich zeitnah dann auch wieder spielen darf", sagte die DFB-Kapitänin bei einem Paulaner-Fotoshooting des Klubs.

Auf die Frage, wie nahe sie vor ihrer Rückkehr stehen würde, antwortete die Fußballerin des Jahres: "Sehr nah. Also das kommt natürlich immer ein bisschen auf den Trainer an. Von meiner Seite, ich fühle mich gut, bin jetzt frisch beim Team. Man braucht ja auch immer ein bisschen Trainingszeit, bevor man wieder spielt, aber prinzipiell spricht nichts dagegen, bald wieder zu spielen."

Die Bayern, die zum Ligastart 4:1 bei Union Berlin gewonnen hatten, spielen am kommenden Montag (18.00 Uhr) daheim gegen den FSV Mainz 05. Danach folgt die Partie gegen den SC Freiburg am 6. September. Gwinn war im Mai an der Schulter operiert worden und seitdem ausgefallen.