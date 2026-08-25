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DFB-Pokal live im Free-TV und Stream: FC Bayern und BVB und Co. - Informationen zu Auslosung, Spielplan und Übertragungen

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball Bundesliga

Supercup: RefCam enthüllt Olise-Diskussion mit Schiedsrichter

Videoclip • 05:19 Min

Der DFB-Pokal geht in seine 84. Auflage und verspricht traditionell wieder jede Menge Pokal-Magie, Kracher-Duelle und Außenseiter-Chancen. ran liefert alle wichtigen Informationen rund um den Wettbewerb, Terminierungen, Duelle und die Live-Übertragungen im Free-TV und Stream.

Diese Mannschaften sind im DFB-Pokal 2026/2027 mit dabei

Am DFB-Pokal 2026/27 nehmen insgesamt 64 Teams teil, die sich aus verschiedenen Ligen und Landesverbänden qualifiziert haben:

  • Bundesliga: FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart, Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt, TSG 1899 Hoffenheim, SC Freiburg, FC Augsburg, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV, 1. FC Köln, SV Werder Bremen, VfL Wolfsburg, 1. FC Heidenheim, FC St. Pauli

  • 2. Bundesliga: FC Schalke 04, SV Elversberg, SC Paderborn 07, Hannover 96, SV Darmstadt 98, 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC, 1. FC Nürnberg, VfL Bochum, Karlsruher SC, Dynamo Dresden, Holstein Kiel, Arminia Bielefeld, 1. FC Magdeburg

  • 3. Bundesliga: VfL Osnabrück, FC Energie Cottbus, Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg

  • Landespokal-Vertreter: SV Waldhof Mannheim, TSV 1860 München, FC Würzburger Kickers, VSG Altglienicke, VfB Krieschow, SV Hemelingen, HEBC Hamburg, TSV Schott Mainz, FC Hansa Rostock, SG Sonnenhof Großaspach, SC St. Tönis 11/20, Lüneburger SK Hansa, SSV Jeddeloh, Eintracht Trier, FC Saarbrücken, FC Erzgebirge Aue, Hallescher FC, FC Phönix Lübeck, Bahlinger SC, SV Wehen Wiesbaden, FC Carl Zeiss Jena, SC Verl, Westfalia Rhynern, Viktoria Köln

  • Am schlechtesten platzierte Zweitligisten der Vorsaison im Amateurtopf: Eintracht Braunschweig, SpVgg Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf, SC Preußen Münster

1. Hauptrunde DFB-Pokal 2026/2027: Die spannendsten Duelle im Überblick

In der 1. Runde treffen traditionell die Amateure auf die Profis. Zu den absolut herausragenden Highlights gehören in dieser Saison:

  • FC Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart (21. August, 20:45 Uhr): Traditionsduell im Ostseestadion zum Pokalauftakt.

  • SV Waldhof Mannheim vs. 1. FC Kaiserslautern (21. August, 18:00 Uhr): Brisantes Südwest-Derby im Carl-Benz-Stadion.

  • Rot-Weiss Essen vs. FC St. Pauli (23. August, 18:00 Uhr): Kult-Duell an der Hafenstraße.

  • VfL Osnabrück vs. FC Bayern München (02. September, 20:45 Uhr): Flutlicht-Atmosphäre an der Bremer Brücke.

  • HEBC Hamburg vs. Borussia Dortmund (01. September, 20:45 Uhr): Oberligist fordert den BVB im großen Volksparkstadion.

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DFB-Pokal 2026/27 heute live: Wann finden die Spiele statt?

Der Rahmenterminplan für die Saison 2026/2027 steht fest. Die 1. Hauptrunde erstreckt sich über das Kern-Wochenende Ende August sowie zwei Nachholtermine im September für die Supercup-Teilnehmer FC Bayern und Borussia Dortmund.

  • 1. Hauptrunde: 21. – 24. August und 01./02. September 2026

  • 2. Hauptrunde: 27./28. Oktober 2026

  • Achtelfinale: 01./02. Dezember 2026

  • Viertelfinale: 02./03. Und 09./10. Februar 2027

  • Halbfinale: 20./21. April 2027

  • Finale: 29. Mai 2027

DFB-Pokal heute live im Free-TV: Wo werden die Spiele gezeigt?

Auch in der Saison 2026/27 können Fußballfans zahlreiche Begegnungen live und kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Insgesamt zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF 15 Spiele der DFB-Pokalsaison live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn, darunter:

  • Vier Partien der 1. Hauptrunde (inklusive der Eröffnungs- und Top-Spiele)

  • Ausgewählte Spiele der 2. Runde und des Achtelfinals

  • Alle Viertelfinal- und Halbfinalbegegnungen

  • Das große DFB-Pokal-Finale am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion

Dazu zeigt auch RTL ausgewählte Spiele im Free-TV. Insgesamt werden in der 1. Runde sechs Spiele im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt:

Auch interessant: DFB-Pokal - Preisgeld: So viel verdienen die Klubs in der 1. Runde - darum profitieren vor allem die Underdogs

Hinweis der Redaktion

  • Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

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