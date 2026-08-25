Fußball
DFB-Pokal live im Free-TV und Stream: FC Bayern und BVB und Co. - Informationen zu Auslosung, Spielplan und Übertragungen
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
Supercup: RefCam enthüllt Olise-Diskussion mit Schiedsrichter
Videoclip • 05:19 Min
Der DFB-Pokal geht in seine 84. Auflage und verspricht traditionell wieder jede Menge Pokal-Magie, Kracher-Duelle und Außenseiter-Chancen. ran liefert alle wichtigen Informationen rund um den Wettbewerb, Terminierungen, Duelle und die Live-Übertragungen im Free-TV und Stream.
Diese Mannschaften sind im DFB-Pokal 2026/2027 mit dabei
Am DFB-Pokal 2026/27 nehmen insgesamt 64 Teams teil, die sich aus verschiedenen Ligen und Landesverbänden qualifiziert haben:
Bundesliga: FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart, Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt, TSG 1899 Hoffenheim, SC Freiburg, FC Augsburg, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV, 1. FC Köln, SV Werder Bremen, VfL Wolfsburg, 1. FC Heidenheim, FC St. Pauli
2. Bundesliga: FC Schalke 04, SV Elversberg, SC Paderborn 07, Hannover 96, SV Darmstadt 98, 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC, 1. FC Nürnberg, VfL Bochum, Karlsruher SC, Dynamo Dresden, Holstein Kiel, Arminia Bielefeld, 1. FC Magdeburg
3. Bundesliga: VfL Osnabrück, FC Energie Cottbus, Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg
Landespokal-Vertreter: SV Waldhof Mannheim, TSV 1860 München, FC Würzburger Kickers, VSG Altglienicke, VfB Krieschow, SV Hemelingen, HEBC Hamburg, TSV Schott Mainz, FC Hansa Rostock, SG Sonnenhof Großaspach, SC St. Tönis 11/20, Lüneburger SK Hansa, SSV Jeddeloh, Eintracht Trier, FC Saarbrücken, FC Erzgebirge Aue, Hallescher FC, FC Phönix Lübeck, Bahlinger SC, SV Wehen Wiesbaden, FC Carl Zeiss Jena, SC Verl, Westfalia Rhynern, Viktoria Köln
Am schlechtesten platzierte Zweitligisten der Vorsaison im Amateurtopf: Eintracht Braunschweig, SpVgg Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf, SC Preußen Münster
1. Hauptrunde DFB-Pokal 2026/2027: Die spannendsten Duelle im Überblick
In der 1. Runde treffen traditionell die Amateure auf die Profis. Zu den absolut herausragenden Highlights gehören in dieser Saison:
FC Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart (21. August, 20:45 Uhr): Traditionsduell im Ostseestadion zum Pokalauftakt.
SV Waldhof Mannheim vs. 1. FC Kaiserslautern (21. August, 18:00 Uhr): Brisantes Südwest-Derby im Carl-Benz-Stadion.
Rot-Weiss Essen vs. FC St. Pauli (23. August, 18:00 Uhr): Kult-Duell an der Hafenstraße.
VfL Osnabrück vs. FC Bayern München (02. September, 20:45 Uhr): Flutlicht-Atmosphäre an der Bremer Brücke.
HEBC Hamburg vs. Borussia Dortmund (01. September, 20:45 Uhr): Oberligist fordert den BVB im großen Volksparkstadion.
DFB-Pokal 2026/27 heute live: Wann finden die Spiele statt?
Der Rahmenterminplan für die Saison 2026/2027 steht fest. Die 1. Hauptrunde erstreckt sich über das Kern-Wochenende Ende August sowie zwei Nachholtermine im September für die Supercup-Teilnehmer FC Bayern und Borussia Dortmund.
1. Hauptrunde: 21. – 24. August und 01./02. September 2026
2. Hauptrunde: 27./28. Oktober 2026
Achtelfinale: 01./02. Dezember 2026
Viertelfinale: 02./03. Und 09./10. Februar 2027
Halbfinale: 20./21. April 2027
Finale: 29. Mai 2027
DFB-Pokal heute live im Free-TV: Wo werden die Spiele gezeigt?
Auch in der Saison 2026/27 können Fußballfans zahlreiche Begegnungen live und kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Insgesamt zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF 15 Spiele der DFB-Pokalsaison live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn, darunter:
Vier Partien der 1. Hauptrunde (inklusive der Eröffnungs- und Top-Spiele)
Ausgewählte Spiele der 2. Runde und des Achtelfinals
Alle Viertelfinal- und Halbfinalbegegnungen
Das große DFB-Pokal-Finale am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion
Dazu zeigt auch RTL ausgewählte Spiele im Free-TV. Insgesamt werden in der 1. Runde sechs Spiele im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt:
Freitag, 21. August 2026, 20:45 Uhr: Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart – ZDF
Samstag, 22. August 2026, 15:30 Uhr: 1. FC Saarbrücken gegen Hertha BSC – RTL
Montag, 24. August 2026, 18:00 Uhr: Würzburger Kickers gegen 1. FC Köln – RTL
Montag, 24. August 2026, 20:45 Uhr: Hallescher FC gegen Schalke 04 – ARD
Dienstag, 1. September 2026, 20:45 Uhr: HEBC Hamburg gegen Borussia Dortmund – RTL
Mittwoch, 2. September 2026, 20:45 Uhr: VfL Osnabrück gegen Bayern München – ARD
Auch interessant: DFB-Pokal - Preisgeld: So viel verdienen die Klubs in der 1. Runde - darum profitieren vor allem die Underdogs
Hinweis der Redaktion
Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • American Football
NFL im RELIVE: Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars
150 MinBald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • American Football
NFL im RELIVE: Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars
150 Min
- Bald verfügbar
Heute, 18:45 Uhr • Rugby
Greatest Rivalry: Lions - All Blacks live im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 18:45 Uhr • Rugby
Greatest Rivalry: Lions - All Blacks live im Stream
150 Min
Mehr Fußball-News
Bundesliga
Manuel Neuer vor Bundesliga-Auftakt: "Gibt nichts Schöneres"
Bundesliga
FC Bayern München: Giulia Gwinn "sehr nah" vor ihrem Comeback
Premier League
Eintracht droht Millionen-Verlust! ManCity trickst bei Transfer
3. Liga
3. Liga: Aachen-Profi mit 2,1 Promille am Steuer erwischt
Fußball
Ballon d'Or: Darum legen sich die Bayern so für Kane ins Zeug
Fußball
Nach Rot im Supercup: Bensebaini darf am 1. Spieltag spielen