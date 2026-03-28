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FC Bayern München vs. Manchester United live: Champions League der Frauen im TV, Stream und Ticker
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:54 Min
Für die Frauen des FC Bayern München geht es im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester United. Wer zeigt das Rückspiel im TV, Livestream und Liveticker?
Im Viertelfinale der Champions League treffen die Frauen des FC Bayern München auf Manchester United.
Liveticker bei ran: Bayern München - Manchester United WFC
Nach einem umkämpften Hinspiel können die Frauen des FC Bayern das Heimspiel mit Rückenwind antreten. In Manchester gewannen sie dank eines Treffers in der Schlussphase mit 3:2.
Am Mittwoch, dem 1. April, wird der Doublesieger den Tabellenzweiten der Premier League in der Allianz Arena zum Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales empfangen. Dann kehrt auch United-Spielerin Lea Schüller zurück in ihre alte Wirkungsstätte.
Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.
Bayern München vs. Manchester United live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?
Partie: FC Bayern München vs. Manchester United
Wettbewerb: Champions League; Viertelfinale (Rückspiel)
Datum: 1. April 2026
Uhrzeit: 18:45 Uhr
Austragungsort: Allianz Arena (München)
United-Frauen zu Gast in München: Läuft das Spiel der CL live im Free-TV?
Nein. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.
Bayern München vs. Manchester United live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen?
Die Partie wird vom Streamingdienst Disney+ übertragen. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
FC Bayern München empfängt Manchester United: Wo finde ich einen Liveticker?
Einen Liveticker zum Spiel zwischen dem FC Bayern und den Frauen von Manchester United gibt es auf ran.joyn.de.
Champions-League-Spiel live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Bayern München vs. Manchester United
Begegnung: FC Bayern München vs. Manchester United
Datum und Uhrzeit: 1. April 2026; 18:45 Uhr
Free-TV: -
Livestream: Disney+
Liveticker: ran.joyn.de