Für die Frauen des FC Bayern München geht es im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester United. Wer zeigt das Rückspiel im TV, Livestream und Liveticker?

Im Viertelfinale der Champions League treffen die Frauen des FC Bayern München auf Manchester United.

Liveticker bei ran: Bayern München - Manchester United WFC

Nach einem umkämpften Hinspiel können die Frauen des FC Bayern das Heimspiel mit Rückenwind antreten. In Manchester gewannen sie dank eines Treffers in der Schlussphase mit 3:2.

Am Mittwoch, dem 1. April, wird der Doublesieger den Tabellenzweiten der Premier League in der Allianz Arena zum Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales empfangen. Dann kehrt auch United-Spielerin Lea Schüller zurück an ihre alte Wirkungsstätte.

Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.