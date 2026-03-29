DFB-Team: Julian Nagelsmanns riskanter Plan mit Deniz Undav

ran Fußball DFB-Team: Noch mehr Chancen für Sane? "Ich erwarte nicht..." Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Beim 4:3 des DFB-Teams in der Schweiz ließ Bundestrainer Julian Nagelsmann den derzeit treffsichersten deutschen Stürmer 90 Minuten lang auf der Bank. Das erzeugte Unverständnis. Wie ist sein Plan mit Deniz Undav?

Aus Stuttgart berichtet Tobias Hlusiak Julian Nagelsmann hatte mit der Frage gerechnet. Also kam der Bundestrainer nach dem 4:3-Sieg über die Schweiz zum Auftakt ins WM-Jahr gut vorbereitet ins "RTL"-Interview. "Ich habe die Wahl, einem Top-Stürmer, der gut drauf ist, noch weiter Selbstbewusstsein zu geben, oder einen Top-Stürmer, der gerade nicht ganz gut drauf ist, fallen zu lassen", sagte er, als er zu den nicht vorhandenen Einsatzminuten für Deniz Undav gefragt wurde und die Einwechslung von Nick Woltemade erklärte. Ob das die richtige Vorgehensweise sei, wisse er aber nicht ganz genau, schob er noch nach und spekulierte, dass ihm viele Psychologen wohl widersprechen würden. Das mag sein. Vielleicht aber auch nicht. Was allerdings klar wurde: Nagelsmann hat mit seiner Sturmreihe weniger als drei Monate vor WM-Start noch jede Menge Arbeit vor sich. WM 2026 - DFB-Team: Nagelsmann verspricht Sane "weitere" Chancen Denn obwohl das Offensivspiel in Basel in weiten Teilen der wilden Partie schwungvoll aussah und die DFB-Elf vier Mal jubeln durfte, ein Stürmertor war nicht dabei. Weder Kai Havertz bis zu seiner Auswechslung nach knapp einer Stunde noch der für ihn gekommene Woltemade zeigten die nötige Kaltschnäuzigkeit. Vielmehr täuschte die Weltklasseleistung des Vierfach-Scorers Florian Wirtz über einige Holprigkeiten im Abschluss hinweg.

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DFB-Team: Havertz soll vorangehen, Undav lauern Der Bundestrainer hat sich auf Havertz als erste Wahl für die Sturmmitte festgelegt, auch wenn dieser verletzungsbedingt knapp eineinhalb Jahre nicht für Deutschland auf dem Platz hatte stehen können. Nagelsmann mag die Art und Weise, wie sich der 26-Jährige bewegt, am Spiel teilnimmt, kombiniert, für Mitspieler kreiert und presst. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Havertz gerade im internationalen Vergleich kein ausgewiesener Torjäger ist, zu oft Großchancen liegen lässt - auch in der Schweiz. "Er hat sechs, sieben sehr, sehr gefährliche Situationen. Und ja, er muss gesund sein und zu einer guten Fitness finden", erklärte Nagelsmann. Dann sei der Arsenal-Star "für uns auf dem Niveau wie Florian Wirtz oder wie Jamal Musiala". Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. DFB-Team: Woltemade statt Undav? Bundestrainer Nagelsmann als Anti-Psychologe Übrigens auch für Woltemade, den der Bundestrainer meinte, als er darauf hinwies, einen seiner Spieler nicht fallen lassen zu wollen. In Newcastle läuft es nicht für den Hünen, der noch während der WM-Qualifikation zuverlässig für den DFB getroffen hatte.

Ex-DFB-Stürmer fordert Einsatz für Undav Es ist also nachvollziehbar, dass Nagelsmann versucht, beide Sorgenkinder wieder in die Spur zu bekommen. Und trotzdem verwunderte viele, dass deren Konkurrent Undav - aktuell in bestechender Form - das gesamte Spiel auf der Bank verbringen musste. "Einer, der 18 Tore schießt und in der Bundesliga aktuell so gut ist, muss auch spielen", forderte auch der ehemalige DFB-Stürmer und heutige TV-Experte Patrick Helmes. "Deniz hat ohnehin einen Lauf. Ob er jetzt spielt oder nicht, wird in seinem Selbstvertrauen für diese Woche nichts ändern", hielt Nagelsmann dagegen und schob nach, der 29-Jährige habe seine Stärken eher in Spielen mit viel eigenem Ballbesitz, nicht im Anlaufen, wie es in Basel gefordert war. Kommentar: Ein Wirtz allein reicht nicht für die WM Dass viele Fans überhaupt kein Verständnis für diese Personalpolitik aufbringen konnten, hat den Bundestrainer nicht zwingend zu interessieren. Ein Kurzeinsatz für den beliebten Undav hätte die Situation aber bedeutend entschärfen können.

DFB-Team in Stuttgart gegen Ghana wieder ohne Undav? Und so liegt auf dem zweiten Testspiel des Jahres gegen Ghana (Montag, ab 20:15 Uhr im Joyn-Livestream) ein besonderes Augenmerk, denn die Partie findet in Stuttgart statt. Doch alle, die erwarten, dass VfB-Star Undav deshalb einen Freifahrtschein in die Startelf bekommt, dürften enttäuscht werden. Brisante Schiri-Ansetzung für DFB-Spiel gegen Ghana Anders als Torhüter Alexander Nübel erhielt der Stürmer auf Nachfrage keine Einsatzgarantie von Nagelsmann. Wie "Bild" berichtet, geht die Tendenz eher zu einer Einwechslung. Beginnen soll Woltemade, immerhin Ex-Stuttgarter.

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