Bundesliga: Warum findet am ersten April-Wochenende kein Spiel am Freitagabend statt?

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: VAR-Ärger gegen Leverkusen - hat der Schiri diesen Elfer übersehen? Videoclip • 01:24 Min Link kopieren Teilen

Die Bundesliga kehrt am ersten April-Wochenende aus der Länderspielpause zurück. Ein Freitagsspiel wird es aber nicht geben.

Die Bundesliga geht in die heiße Saisonphase. Nach der Länderspielpause mit den beiden Testspielen der DFB-Elf gegen die Schweiz und Ghana (30. März im Liveticker und auf Joyn) stehen die letzten sieben Spieltage der Saison 2025/26 an. Kostenlos streamen: Deutschland gegen Ghana am 30. März ab 20:45 Uhr auf Joyn Am 28. Spieltag fällt jedoch eine Besonderheit auf. Anders als gewohnt beginnt das Wochenende nicht mit dem üblichen Spiel am Freitagabend, sondern mit den Matches am Samstagnachmittag.

Die kommenden Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

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Bundesliga: Darum gibt es am 28. Spieltag kein Freitagsspiel Der 28. Spieltag fällt auf das erste Osterwochenende. Am Freitag, den 3. April, ist Karfreitag. Traditionell findet an diesem Tag kein Bundesligaspiel statt. Doch warum ist das eigentlich so? Der Karfreitag ist in Deutschland ein stiller Feiertag. Daraus folgt, dass öffentliche Sportveranstaltungen in einigen Bundesländern nicht erlaubt sind. Folgerichtig werden die deutschen Profiligen an diesem Tag aussetzen. Zurückzuführen ist der Karfreitag auf die Kreuzigung Jesu. Im christlichen Glauben ist er einer der höchsten Feiertage des Kirchenjahres. FC Bayern München: Sperre "wegen rohen Spiels" - so lange fehlt Nicolas Jackson

Bundesliga: An welchem Tag wird das Freitagsspiel ausgetragen? Am 28. Spieltag werden am Samstag um 15:30 Uhr sechs anstelle der üblichen fünf Partien steigen. Ansonsten läuft alles wie gewohnt. Um 18:30 Uhr steigt das Bundesliga-Topspiel, ehe am Sonntag um 15:30 Uhr und um 17:30 Uhr die letzten beiden Partien des Spieltags angepfiffen werden.

Bundesliga: Die Ansetzungen am 28. Spieltag im Überblick Samstag, 15:30 Uhr Freiburg – Bayern Werder – Leipzig Hoffenheim – Mainz Gladbach – Heidenheim Leverkusen – Wolfsburg HSV – Augsburg Samstag, 18:30 Uhr Stuttgart – Dortmund Sonntag, 15:30 Uhr Union Berlin - St. Pauli Sonntag, 17:30 Uhr Frankfurt - Köln

Bundesliga: Wann steigt das erste Freitagabendspiel im April? Am 29. Spieltag wird es wieder ganz normal ein Freitagabendspiel geben. Um 20:30 Uhr kommt es zum Duell zwischen Augsburg und Hoffenheim Bundesliga: Der Spielplan

Bundesliga: Die Tabelle

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