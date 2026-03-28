Jerome Boateng: Ex-Weltmeister ohne Führerschein erwischt

ran Fußball DFB-Team: Noch mehr Chancen für Sane? "Ich erwarte nicht..." Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Der frühere Weltmeister Jerome Boateng hat mal wieder Ärger mit der Justiz. Dieses Mal geht es um den Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der frühere Weltmeister Jerome Boateng hat mal wieder Ärger mit der deutschen Justiz. Gegen den 37-Jährigen liegt der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor, wie aus einem Bericht der "Bild" hervorgeht. Demnach ermittelt die Staatsanwaltschaft München I gegen den Ex-Profi. "Ich kann bestätigen, dass bei uns in diesem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren anhängig ist", bestätigte Juliane Grotz, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. FC Bayern: Seit 2024 kein Kontakt der Bosse zu verliehenem Keeper Alexander Nübel? Wie die "Bild" berichtet, soll Boateng am 6. November 2025 am Abend auf der Leopoldstraße von Beamten der Polizeiinspektion 12 angehalten worden sein. Dabei stellte die Polizei fest, dass der frühere Bayern-Star, der mit einem G63-Mercedes unterwegs war, zu diesem Zeitpunkt gar kein Auto fahren durfte.

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