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Jerome Boateng: Ex-Weltmeister ohne Führerschein erwischt
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:12 Min
Der frühere Weltmeister Jerome Boateng hat mal wieder Ärger mit der Justiz. Dieses Mal geht es um den Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
Der frühere Weltmeister Jerome Boateng hat mal wieder Ärger mit der deutschen Justiz. Gegen den 37-Jährigen liegt der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor, wie aus einem Bericht der "Bild" hervorgeht.
Demnach ermittelt die Staatsanwaltschaft München I gegen den Ex-Profi. "Ich kann bestätigen, dass bei uns in diesem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren anhängig ist", bestätigte Juliane Grotz, Sprecherin der Staatsanwaltschaft.
Wie die "Bild" berichtet, soll Boateng am 6. November 2025 am Abend auf der Leopoldstraße von Beamten der Polizeiinspektion 12 angehalten worden sein. Dabei stellte die Polizei fest, dass der frühere Bayern-Star, der mit einem G63-Mercedes unterwegs war, zu diesem Zeitpunkt gar kein Auto fahren durfte.
Boateng hatte seit Oktober 2025 ein Fahrverbot
Denn gegen Boateng gab es zu diesen Zeitpunkt ein rechtkräftiges Fahrverbot, wie die "Bild" berichtet, das seit dem 9. Oktober 2025 Gültigkeit hatte. "Wegen einer Ordnungswidrigkeit" wurde das Fahrverbot laut Grotz gegen Boateng ausgesprochen.
Da sich Boateng über das ausgesprochene Fahrverbot hinwegsetzte, droht dem gebürtigen Berliner nun zumindest eine Geldstrafe.
"Der Strafrahmen reicht von einer Geldstrafe bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Bei fahrlässiger Tat: bis zu sechs Monate Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen", wird Rechtsanwältin Katharina Theuerkaufer aus Nienburg in Niedersachsen von der "Bild" zitiert.
"Wer bereits wegen Verkehrsdelikten oder wiederholter Verkehrsverstöße aufgefallen ist, muss mit deutlich strengeren Konsequenzen rechnen. In der Regel wird bei einem Ersttäter eine Geldstrafe im Bereich von 30 bis 40 Tagessätzen verhängt. Die Höhe eines Tagessatzes errechnet sich anhand des monatlichen Nettoeinkommens", erklärte Theuerkaufer.
Boateng äußerte sich gegenüber der "Bild" nicht zu den Vorwürfen, war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
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