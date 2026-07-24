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Jürgen Klopp - Für Wechsel zum DFB: Verband zahlt Millionenspende an Red Bull
Aktualisiert:von SID
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Jürgen Klopp liefert Sprüche-Feuerwerk: "Hat der Bundestrainer einen Parkplatz?"
Videoclip • 02:42 Min
Der DFB und Red Bull einigen sich auf eine Abfindung für Jürgen Klopp.
Eine millionenschwere Ablöse ist es nicht, dafür aber eine großzügige Spende im siebenstelligen Bereich.
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) löst seinen Wunsch-Bundestrainer Jürgen Klopp gegen eine Spende von einer Million Euro bei dessen Arbeitgeber Red Bull ab.
Die Zahlung soll an die Konzern-Stiftung "Wings for Life" fließen. Dies bestätigte DFB-Präsident Neuendorf bei Klopps Vorstellung.
Zudem sollen bis 2030 drei Länderspiele in Leipzig stattfinden.
Klopp (59) hatte beim Brause-Giganten als "Head of Global Soccer" noch einen Vertrag bis 2029.
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